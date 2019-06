Potem ko je v preteklosti več let v različnih kampih za učenje jadranja na deski po svetu, med drugim v Španiji in na Portugalskem, poučevala jogo na plaži, je Ana Kersnik Žvab ljubezen do širjenja znanj pripeljala tudi v našo prelepo Slovenijo. »Čudovita narava zagotovo dodatno vpliva na dobro počutje in kaj je lepšega kot izvajati poletno vadbo ob idiličnem jezeru Jasna, ki je že tako ali tako eden najlepših turističnih ciljev v naši državi. Izjemna atmosfera, pozitivna energija in odlična vadba so zagotovo zmagovalna kombinacija tako za domačine kot tudi za turiste,« pojasni mednarodno priznana inštruktorica joge, pilatesa in aerobike Ana Kersnik Žvab.

Vadba, na katero se je treba predhodno prijaviti, poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 20. do 21. ure na čudovitem obrežju jezera Jasna, ob rezervaciji in plačilu prek spleta pa vadeče čaka prav poseben popust. »Gre za dve različni vadbi. Ob ponedeljkih in sredah se izvaja pilates oziroma devayanilates – oblika vadbe, zasnovana na podlagi mojih več kot desetletnih izkušenj profesionalnega vodenja vadb. Združuje komponente joge, pilatesa in aerobike ter ima pozitivne učinke na oblikovanje telesa, izgubo odvečnih kilogramov in izboljšan razteg telesa,« razloži sogovornica. Dodaja, da se z devayanilatesom izboljšajo tudi kondicijska pripravljenost, počutje in zdravje vsakega posameznika.

Ob petkih je na urniku joga, katere poudarki so na sprostitvi, tehnikah dihanja in telesnih položajih, ki so primerni tako za začetnike kot tudi za napredne izvajalce joge. Inštruktorica namreč vadečim vselej ponudi različne odtenke vaj, da lahko zmeraj znova napredujejo in se preizkušajo v novih izzivih.