Tudi drugo največje slovensko mesto se je zapisalo na zemljevid strpnih krajev, v katerih zmorejo vsaj en dan plapolati mavrične zastave. Pod sloganom »Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti« je v soboto v Mariboru potekala premierna parada ponosa, ki je javno opozarjala na raznolikost družbe in da se nekatere skupine ljudi v lokalnem okolju ne počutijo popolnoma sprejete. Dogodek je presegel vsa pozitivna pričakovanja prirediteljev.

Več kot 800 ljudi se je namreč sprehodilo od Glavnega trga skozi staro mestno jedro do Trga Svobode, kjer je zbrane med drugim nagovoril župan Saša Arsenovič in britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey. »Različnost nas povezuje in bogati. Ampak to dobro počutje je zelo težko doseči, k temu še najlažje pomaga ljubezen. Ampak ljubezen je plaha ptica, zato jo svobodno uživajmo, dokler je tukaj med nami s polnimi krili,« je povedal župan, ki je dal na mestno hišo izobesiti mavrično zastavo.

Parada se je odvila pod poostrenim policijskim nadzorom. Tajno traso sprevoda so določili na Policijski upravi Maribor in ni bila znana niti organizatorjem iz javnega občinskega zavoda MKC Maribor, ki so dogodek pripravili v sodelovanju z organizacijo Go Free iz Romunije. Incidentov ni bilo, sta pa udeležence parade na Gosposki ulici opsovala dva huligana srednjih let, eden je še pljunil na transparent, ki ga je imela v rokah mlajše dekle. V gostinskem lokalu na Trgu svobode se je zatem posedla manjša družba mišičnjakov in ob nazdravljanju s pivskimi kozarci vzklikala »Mi smo Maribor!« Udeležencev parade ni zmogla preglasiti ali sprovocirati.

Mariborsko parado je podprl tudi Aleksander Čeferin, predsednik Uefe. V Maribor je pred dogodkom poslal pismo. »Žal mi je, ko slišim, da želi majhna skupina nogometnih oboževalcev zmotiti vašo parado. Želim vam sporočiti, da oni na nikakršen način ne predstavljajo nogometne skupnosti. Nogomet temelji na toleranci in vključevanju,« je zapisal. Nogomet je namenjen vsem, brez izjeme, in diskriminacija, ki temelji na socialnem ali etičnem ozadju, veri ali spolni usmerjenosti, je popolnoma nesprejemljiva. Tisti, ki kličejo k nasilju do vas ali vaših prijateljev, živijo v veliki zmoti. Zaslužite si samo spoštovanje in nič drugega.«