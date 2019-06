Konec tedna, ko bodo ZDA in Kitajska morda dosegle premirje v trgovinski vojni, bo Evropska unija sklenila nov prostotrgovinski sporazum, tokrat z Vietnamom.

Obe strani si obetata povečanje blagovne menjave, v petih do sedmih letih bo namreč odpadlo 99 odstotkov carin. To naj bi koristilo predvsem evropskim podjetjem, ki proizvajajo stroje (trenutne carine nanje znašajo do 35 odstotkov), farmacevtski industriji (osem odstotkov), avtomobilski industriji (do 78 odstotkov), izvozu čokolade in vina. Vietnam naj bi pridobil predvsem pri izvozu telekomunikacijske opreme, oblek in prehrambnih izdelkov.

Preslišane kritike

Tudi ta dogovor, čeprav ne bo eden večjih evropskih prostotrgovinskih sporazumov, spremljajo kritike iz civilne družbe in politike. Kot opozarja Lora Verheecke, raziskovalka trgovinskih in investicijskih dogovorov pri nevladni organizaciji Friends of the Earth Europe, je v sporazumu vnovič vključen sporen sistem razreševanja sporov med investitorji in državo. Vendar tokrat, tako Verheeckejeva, ta sistem ISDS ne grozi evropskim državam, temveč Vietnamu, ki so ga tuja podjetja že tožila zaradi izgub pri svojih investicijah. »Ko si bodo voditelji čestitali za sklenjeni dogovor, evropski in vietnamski državljani ne bi smeli pozabiti, kdo so njegovi resnični zmagovalci – to so velika podjetja in bogati posamezniki, ki jim EU omogoča, da ugrabijo pravičnost in demokracijo za svoje dobičke.«

Kritično so na sklenitev hitrega dogovora še v začetku leta gledale tudi vietnamske civilnodružbene skupine. Te so v odprtem pismu predsedniku evropskega sveta Donaldu Tusku opozarjale, da bi EU pogajanja morala izkoristiti tudi kot pritisk na vietnamsko vlado, da se izboljšajo razmere na področju človekovih pravic v tej komunistični državi. A se to ni zgodilo. Če za dogovor z Vietnamom v EU vlada razmeroma široka podpora, je precej drugače pri prostotrgovinskem sporazumu z državami Mercosurja. Dober primer različnih stališč držav članic do proste trgovine je Irska. Tam se na kmetijskem ministrstvu veselijo dogovora z Vietnamom, saj bodo odpadle 15-odstotne carine na zamrznjeno svinjino, ki jo želi Irska v še večjih količinah izvažati v Azijo. Vendar Dublin ni navdušen nad sklenitvijo dogovora z južnoameriškim gospodarskim območjem Brazilije, Paragvaja, Urugvaja in Argentine.