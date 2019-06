Finalna tekma evropskega prvenstva na Poljskem leta 2017, ki so jo z 1:0 dobili Nemci, je bila zadnji medsebojni obračun med reprezentancama. To je bila tudi edina zmaga branilcev naslova proti Špancem v zadnjih 15 letih, saj so pred tem proti njim vpisali tri poraze, enkrat pa sta se vrsti razšli z neodločenim izidom.

Tudi zato so stavnice pred jutrišnjim finalom v Vidmu naklonjene Špancem, ki so na zadnjih petih prvenstvih lovoriko osvojili dvakrat. Vrsta selektorja Luisa de la Fuenteja uspešno stopnjuje formo in iz tekme v tekmo kaže boljše predstave. Tako je samo na zadnjih dveh obračunih mrežo nasprotnika zatresla kar devetkrat – od tega štirikrat v polfinalu proti Francozom, ki jo je nadigrala s 4:1 in dosegla še 16. zmago na zadnjih 19 dvobojih. To so posvetili zdaj že nekdanjemu selektorju njihove članske vrste Luisu Enriqueju, ki je pred tedni odstopil zaradi osebnih razlogov. »Po porazu na Poljskem smo se naučili veliko. Med drugim tudi to, da če ne igraš dobro, te ekipe lahko premagajo. Vseskozi moraš biti stoodstotno pripravljen, saj je celoten turnir izjemno tekmovalen,« pred finalnim obračunom ugotavlja kapetan Španije Jesus Vallejo.

V nasprotju z njihovimi jutrišnjimi tekmeci so bili Nemci v polfinalu manj prepričljivi. Čeprav so proti Romunom še šestnajstič zapovrstjo ostali neporaženi, so se v finale prebili šele po dveh zadetkih v sodnikovem dodatku (4:2). Polovico golov za svoje moštvo je na tekmi dosegel napadalec Freiburga Luca Waldschmidt, ki je že pri sedmih zadetkih in je tudi najboljši strelec prvenstva. »Kot ekipa igramo zelo dobro. Po zaslugi soigralcev mi ni težko zabijati. Počutim se dobro in sem vesel, ko sem na igrišču. Vse je super in vse deluje, kot mora,« je samozavesten Luca Waldschmidt.

Vse bližje velikemu finalu so tudi na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji, na katerem so si domačini kot prvi priigrali vstopnico za polfinale. A petkratni svetovni prvaki so se morali za zmago močno potruditi. Paragvajce, ki so od 58. minute igrali z nogometašem manj, so ugnali šele po enajstmetrovkah, potem ko je bil izid tudi po 90 minutah poravnan pri 0:0. Brazilci so sicer na južnoameriških prvenstvih postali že pravi specialisti za najstrožje kazni v izločilnih bojih, saj so jih tokrat izvajali že devetič in tako prehiteli Urugvajce in Argentince.

Za gostitelje, ki so se od uvedbe novejšega formata tekmovanja leta 1993 v polfinale uvrstili že šestič, je svoj 17. nastop na tekmovanju vpisal Dani Alves. Od rojakov ima na prvenstvu več odigranih tekem le še osmerica, a jih bo 36-letni branilec polovico ujel že na prihodnji tekmi.