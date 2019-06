Madžarski mediji so pred razsodbo davi objavili fotografijo in video posnetek sodne dvorane, na katerem je videti Gruevskega, ki nosi sončna očala in baseballsko čepico. Nekateri mediji so navajali, da so Gruevskega pred tem aretirali in odpeljali na sodišče ob spremstvu dveh oseb ter da so bile roke Gruevskega prekrite z jakno, še navaja Mia.

Madžarske oblasti so minuli teden makedonsko ministrstvo za pravosodje obvestile, da so dobile zahtevo za izročitev.

Gruevski, ki je bil lani obsojen na dvoletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja, se je konec lanskega leta zatekel na Madžarsko, kjer so mu podelili azil.