Če je letošnje poletje za slovensko moško košarkarsko reprezentanco sušno, saj se ni uvrstila na svetovno prvenstvo in so zato reprezentanti prosti, je drugače z žensko. Od danes do 7. julija v Srbiji in Latviji poteka evropsko prvenstvo, kamor so se varovanke selektorja Damirja Grgića prebile drugič v zgodovini. Če so pred dvema letoma prebile led in tekmovanje zapustile že po skupinskem delu, so tokrat ambicije precej višje. Kapetanka Nika Barič in soigralke odkrito računajo na preboj v Beograd, kjer bo potekal zaključni del tekmovanja.

Če želijo uresničiti cilj, bodo morale Slovenke v skupini C, kjer so še Madžarska, Turčija in Italija, zasesti prvo mesto, ki neposredno pelje v četrtfinale. Tudi drugo in tretje zagotavljata še vsaj eno tekmo, in sicer dodatno kvalifikacijsko za četrtfinale. Skupina C se križa s skupino D, v kateri so Srbija, Rusija, Belorusija in Belgija. »Ekipa je v dobrem stanju. Zdaj gre zares in s soigralkami že komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Neobremenjene bomo šle iz tekme v tekmo in upam, da ob glasni podpori navijačev prikazale dobre predstave. Kot sem rekla že pred začetkom priprav, bi zame že preboj v izločilni del prvenstva pomenil neke vrste kolajno. Recimo, da si želim napredovanja iz skupine, nato pa je v tekmah na izpadanje prav vse mogoče,« pravi kapetanka Nika Barič.

Slovenke so v pripravljalnem obdobju odigrale osem tekem in jih dobile šest (Češka, Švedska, Velika Britanija, Slovaška, Kitajska, Litva) ter klonile proti Hrvaški in Slovaški. Že današnja prva preizkušnja v Nišu bo precej zahtevna, saj jim bodo nasproti stale Madžarke. »V uvodu bi se rad zahvalil Košarkarski zvezi Slovenije za res izvrstno organizirane priprave in pogoje, ki smo jih imeli v dobrem mesecu našega druženja. Pohvala štabu in igralkam za vrhunsko vzdušje, ki nas krasi na vsakem koraku. Dekleta so vse dni zadržale maksimalno zbranost, za kar si zaslužijo še posebne pohvale. Naredili smo dober posel, kar so pokazale tudi pripravljalne tekme. Ulovili smo dobro formo in to svežino moramo zdaj zadržati tudi na prvenstvu ter biti povsem osredotočeni le na uvodno tekmo proti Madžarski. Glede želja na prvenstvu imam le eno. To je, da damo svoj maksimum na vsaki tekmi. Z nekimi cilji nismo obremenjeni. Prepričan sem, da znamo igrati turnirski sistem tekmovanja, kar smo s temi igralkami dokazali že v mlajših kategorijah. Ne nazadnje tudi v Pragi nismo odigrali slabega turnirja, morda smo tam imeli malce smole. Vsako tekmo bomo seveda igrali na zmago. Prepričan sem, da nas bo spodbujalo veliko število navijačev. Še enkrat bi jih lepo povabil, da pridejo navijat v čim večjem številu, in da v Nišu skupaj pripravimo pravo slovensko veselico,« sporoča tvorec preporoda slovenske ženske košarke selektor Damir Grgić.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca na EP, organizatorke igre: Nika Barič (UMMC, Rus), Teja Oblak (USK Praha, Češ), Aleksandra Krošelj (Celje), branilke: Anamaria Prezelj (Gorzow WLKP, Pol), Eva Rupnik (Braunschweig, Nem), Zala Friškovec (Celje), krili: Tina Jakovina (Wasserburg, Nem), Maruša Seničar (Celje), krilna centra: Shante Marie Evans (Artego Bydgoszcz, Pol), Merisa Dautović (Maribor), centra: Eva Lisec (Famila Schio, Ita), Teja Goršič (BAM Poprad, Slk).