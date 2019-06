Zidanškova po preobratu do zmage v prvem krogu Eastbourna

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je po preobratu in skoraj dveh urah in pol igre prišla do zmage v prvem krogu turnirja v Eastbournu (684.080 evrov denarnega sklada). Prvi niz proti 31. igralki sveta, Španki Carli Suarez-Navarro, je izgubila, naslednja dva pa dobila in se tako uvrstila v drugi krog.