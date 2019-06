Po poročanju prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprta mariborska vzhodna obvoznica na razcepu Dragučova iz smeri Slivnice proti Šentilju, med priključkom Maribor-vzhod in krožiščem Pesnica. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen skozi Maribor po hitri cesti.

Sredi dneva po poročanju prometno-informacijskega centra zastoji nastajajo na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Primorski, na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru, tam je zastoj dolg poldrugi kilometer. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj proti Avstriji dolg dva kilometra, tam lahko vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, uporabijo izvoz Jesenice-vzhod.

Zastoji so tudi na cestah Dolenje pri Jelšanah-mejni prehod Jelšane ter na cestah proti mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja. Prav tako vozniki čakajo na hrvaški strani mejnih prehodov Sečovlje in Dragonja proti Sloveniji.