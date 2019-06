Kitajske oblasti so Menga, ki je bil v preteklosti tudi namestnik kitajskega ministra za javno varnost, obtožile lani, potem ko je kot predsednik Interpola med svojim obiskom na Kitajskem skrivnostno izginil. Njegova soproga Grace je njegovo izginotje policiji v Franciji, kjer ima mednarodna organizacija kriminalistične policije sedež, prijavila septembra lani. Marca letos so ga zaradi "hudih kršitev" disciplinskih pravil izključili iz kitajske komunistične partije in ga razrešili z vseh javnih funkcij.

Disciplinska komisija partije je takrat pojasnila, da je zlorabljal javna sredstva za financiranje luksuznega življenja svoje družine in izkoristil svoj položaj za zaposlitev svoje žene. Nezakonito je prejel "ogromne količine sredstev", so dodali. Ta sredstva so zasegli, primer pa predali državnemu tožilstvu.

Interpol je novembra lani za svojega novega predsednika že izvolil Kim Jong-yaga iz Južne Koreje. Mengova soproga je maja skupaj z otroci dobila politični azil v Franciji.

Meng sodi v vse večjo skupino kadrov komunistične partije, ki so jih obtožili v okviru protikorupcijske kampanje predsednika Xi Jinpinga. Po ocenah kritikov je njen namen odstranitev njegovih političnih sovražnikov. Doslej je bilo v šestih letih kampanje obtoženih že več kot milijon uradnikov.