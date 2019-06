Interpol je tiralico za 58-letnim Francescom Galdellijem in njegovo 45-letno partnerico Vanjo Goffi izdal leta 2013. Ker sta se tako dolgo uspela izmikati aretaciji, ju mnogi primerjajo z zloglasnim ameriškim gangsterskim parom Bonnie in Clyde, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hollywoodski igralec Clooney ju je leta 2010 tožil na sodišču v Milanu zaradi zlorabe njegovega imena pri promociji oblačil. Sodišče v Milanu ju je leta 2014 spoznalo za kriva za goljufije. Galdeli je bil obsojen na osem let in štiri mesece, Goffijeva pa na šest let in pet mesecev zapora, poroča dpa.

Par so v soboto zjutraj aretirali v predmestju Pattaye v skupni akciji italijanske in tajske policije, so sporočile tamkajšnje oblasti.

"Med zaslišanjem je Francesco priznal, da se je predstavljal kot Clooney, ko je začel s prodajo oblačil, saj je na ta način želel prelisičiti ljudi, da mu pošljejo denar," je sporočila tajska policija. Kot so dodali, par na Tajskem živi od leta 2014.

Policija je sporočila, da sta se Galdelli in Gofijeva v zadnjih letih preživljala s prodajo ponarejenih ur znamke rolex preko interneta.

Medtem sta jima potekla vizuma za bivanje na Tajskem, zato bosta oba obtožena tudi nezakonitega bivanja v tej državi. Zatem pa bodo tajske oblasti sprožile postopek njune izročitve Italiji, je sporočila policija.