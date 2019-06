»Z omenjeno revizijo smo seznanjeni in v tem ne vidimo nobenih težav. Prepričani smo, da so naši revizorji opravili korektno in strokovno revizijo naših izkazov,« so za portal povedali v Adrii.

Agencija za nadzor nad revidiranjem bo ocenila, ali so v PricewaterhouseCoopers (PwC) opravili svoje delo, navaja Siol in dodaja, da če bi revizorji PwC tudi zaradi nadzora podvomili o resničnosti računovodskih izkazov Adrie in nanje izdali mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje, bi lahko imelo to pomembne posledice za Adrio.

Siol opozarja na manevre z blagovno znamko Adria. Blagovno znamko so nemški lastniki konec leta 2016 prodali ljubljanskemu podjetju STBE v lasti pravnika z Malte Stefana Beulertza. Adria je na papirju ustvarila osem milijonov evrov prihodkov, toda tega denarja nikoli ni dobila. Podjetju STBE je plačevala licenčnino za uporabo blagovne znamke, ki se je odštevala od kupnine.

Konec lanskega leta je Adria blagovno znamko dobila nazaj. Podjetje STBE je izpeljalo dokapitalizacijo Adrie in v njen kapital vložilo blagovno znamko. Še pred dokapitalizacijo je Beulertz prevrednotil in zvišal vrednost blagovne znamke na 12,5 milijona evrov.

Nemci so tako s pomočjo blagovne znamke Adria iz nič na papirju ustvarili najmanj 20 milijonov evrov dodatnega kapitala, opozarja spletni portal.

Na manevre z blagovno znamko je postala pozorna že nekdanja revizorka PwC Hedvika Hribšek. Ta je leta 2017 opozorila na nenavadno prodajo blagovne znamke in ustvarjene dodatne prihodke, a se ni odločila za oddajo mnenja s pridržkom ali odklonilnega mnenja. Manj kot tri mesece pozneje je zapustila PwC, še dodaja Siol.

Adria Airways, ki se že nekaj časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov, je medtem prejšnji teden potrdila, da je do konca junija odpovedala več letov. V družbi so pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov. V prevozniku predvidevajo, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali z začetkom naslednjega meseca.

Na Siolu so medtem zapisali, da so po informacijah njihovih dobro obveščenih virov razlog za množične odpovedi poletov tehnične težave z letali in pomanjkanje posadk. V primeru podobnih težav letalske družbe najemajo letala s posadko, a imajo v Adrii že dalj časa likvidnostne težave, so navedli na portalu.

Na dogajanje v Adriji se je danes odzvala tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je ob robu novinarske konference o nedavnem obisku na Kitajskem ocenila, da ima družba na žalost vedno večje težave, vedno več potnikov pa je tudi nezadovoljnih. »Licence ne podeljuje ali odvzema ministrstvo za infrastrukturo, smo pa v stalni kontaktih z agencijo za letalstvo. Prvi cilj, njihov in naš, je zagotovo varnost v letalskem prometu. Ko bo minimalno odstopanje, bo agencija odreagirala,« je zagotovila ministrica.

Spomnila je, da država finančno ne more pomagati družbi, saj je ta pred manj kot desetimi leti že dobila državno pomoč. "Sem pa kot poslanka ob prodaji opozarjala, da Slovenski državni holding ni našel strateškega partnerja, temveč finančni sklad, ki je že nekaj podjetij potopil," je dejala Bratuškova, ki zato meni, da bi morala vlada kot skupščina holdinga zahtevati revizijo posla.

V primeru, da Adria ne bi mogla več povezovati Ljubljane z ostalimi evropskimi prestolnicami, ministrstvi za infrastrukturo in finance že iščeta možnosti, da bi lahko z razpisom za določene linije, ki so najpomembnejše za državo, ponudili državno spodbudo. "To je vse, kar država trenutno lahko naredi," je dodala Bratuškova.