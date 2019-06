V šentviški Osnovni šoli Ferda Vesela se bodo drevi predstavili slovenski pevski zbori iz drugih držav - Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije, nedeljska prireditev pa se bo začela z dopoldansko vajo.

Scenarist programa Stane Peček je za STA povedal, da bo 50. tabor potekal pod geslom Pa se sliš' -naj se sliš', okroglemu jubileju pa se bo poklonil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki bo slavnostni govornik na nedeljski osrednji prireditvi.

Na tej bo nekaj več kot 120 združenih moških, ženskih in mešanih pevskih zborov pod vodstvom Igorja Švare zapelo 22 pesmi. Sodelovali bodo še Policijski orkester, folklorna skupina Vidovo, pevski zbori osnovnih šol Ferda Vesela in Stična, šentviški pritrkovalci, orgličar Oto Nemanič in violinistka Eva Starešinič. Koncertni program bosta obogatila recitatorja, dramska igralca Nina Valič in Klemen Janežič.

Pred osrednjo nedeljsko prireditvijo se bo med 12. in 13. uro v Šentvidu zvrstila povorka sodelujočih pevskih zborov, ob 13.30 pa bo skupaj zapelo približno 2000 pevcev. Njihov nastop bo neposredno prenašala osrednja državna televizija, je še povedal Peček.

Prireditelji ob letošnjem taboru pripravljajo obogaten spremljevalni program. Na šentviškem trgu in v njegovi okolici bodo pripravili VidArt 2019 s stojnicami z različno ponudbo ročnih del in umetnostne ter domače obrti. Sodelovalo bo več kot 300 nastopajočih.

Opozorili so tudi, da so 50-letnico tabora počastili z izdajo jubilejnega zbornika Pojo naj ljudje, ki predstavlja začetke in razvoj te "edinstvene pevske prireditve". Hkrati prinaša kronologijo taborskega petja v Šentvidu pri Stični in označuje pomen tabora za ohranjanje slovenske ljudske glasbe in zborovske pesmi.

Šentviški tabor so pripravili kulturno društvo Tabor slovenskih pevskih zborov, Občina Ivančna Gorica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Prireditve ne bilo brez Osnovne šole Ferda Vesela in šentviških krajanov ter društev, ki vsako leto sprejmejo več kot tisoč pevcev iz Slovenije in tujine, so še zapisali organizatorji.