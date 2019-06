Kljub temu da so predlagane spremembe določene v sporazumu o sodelovanju med strankami koalicije in Levico in v celoti usklajene z ministrstvom za okolje in prostor, koalicijske stranke podpisov za vložitev zakona niso hotele prispevati, so sporočili iz Levice.

Prepričani so, da bi s sprejetjem predloga izboljšali položaj najemnikov stanovanj, saj bi zanje odpadlo breme plačevanja nepremičninskih agencij, ki jih najame najemodajalec. »Na boljšem pa bodo tudi najemodajalci, saj se višino provizije omeji na največ eno najemnino. Zakon je usklajen z resornim ministrstvom in potrjen s strani predstavnikov koalicije na več usklajevalnih sestankih, zato pričakujemo, da bo tudi sprejet v taki obliki,« je dejal Vatovec.

Spremembe, ki jih predlagajo v Levici, določajo omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na štiri odstotke pogodbene vrednosti, oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Gre za širitev omejitev provizij, ki trenutno veljajo za prodajo nepremičnin, tudi na njihovo oddajo. Poleg tega preprečujejo možnost delitve plačila za posredovanje med naročnika storitev posredovanja in kupca oz. najemnika ter omejujejo višino dodatnih stroškov, ki si jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki na največ 150 evrov.

Po mnenju Levice bi s tem pridobili zlasti bodoči najemniki tržnih najemnih stanovanj. Tem ne bo več treba plačevati dela provizije za storitev, ki je niso naročili, hkrati pa bodo najemodajalci stimulirani v oddajo nepremičnin za čim daljše obdobje. Z omejitvijo višine za posredovanje in z omejitvijo dejanskih stroškov, ki jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, pa bodo na boljšem tudi najemodajalci.

»Ali bo koalicija zakon podprla ali ne, bo vsekakor pokazatelj tega, ali koalicija misli resno pri sodelovanju z Levico in tudi podlaga za odločanje o tem, kako s sodelovanjem nadaljevati,« je dodal Vatovec.