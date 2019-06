V finalu košarkarske lige NBA za zdaj vse kaže na to, da se bodo morali tisti, ki so trdili, da se Golden State odsotnost prvega zvezdnika zvezdniške zasedbe Kevina Duranta, ki je izpustil zadnjih devet tekem končnice, ne bo poznala, ugrizniti v jezik. Toronto je namreč na krilih izjemnega Kawhija Leonarda dobil dve zaporedni tekmi v gosteh, zadnjo s 105:92, in se v Kanado vrnil s skupnim vodstvom 3:1 v zmagah. Prvo zaključno žogico za sploh prvi naslov v 24-letni zgodovini kluba bo tako imel na domačem igrišču v noči na torek po slovenskem času.

Na četrti tekmi si je Toronto odločilno prednost za tem, ko je v prvem polčasu vseskozi zaostajal, priigral ob koncu tretje četrtine. Takrat so gostje prvič povedli s prednostjo z dvomestnim številom, v zadnji četrtini pa suvereno držali varno razdaljo pred tekmecem, kar je veliko število gostujočih navijačev ob koncu tekme pripravilo tudi do tega, da so zapeli – kanadsko himno. Ob Leonardu, ki je dosegel 36 točk in zbral 12 skokov, sta pri Torontu pomemben delež sicer prispevala tudi Serge Ibaka z 20 in Pascal Siakam z 19 točkami, medtem ko je bil pri gostiteljih najbolj učinkovit povratnik Klay Thompson. Ta je prejšnjo tekmo izpustil, a z 28 točkami dokazal, da je poškodba preteklost, prvi zvezdnik ekipe Stephen Curry pa je dosegel 27 točk, a je od devetih poskusov za tri točke zadel le dva.

Kako fantastične igre v finalu kaže Kawhi Leonard, povedo tudi podatki, da je v končnici doslej skupno izmed vseh igralcev dosegel največ točk, skokov in ukradenih žog, kar je nazadnje uspevalo Larryju Birdu davnega leta 1984, na zadnji tekmi pa je postal prvi košarkar po Michaelu Jordanu, ki je na finalni tekmi v gosteh dosegel vsaj 35 točk in ob tem ni izgubil niti ene same žoge. A kljub temu je po tekmi ostal miren in skoraj ni kazal čustev, ko je dejal, da s soigralci niso dosegli še ničesar, ter poudaril, da ga osebna statistika sploh ne zanima. »Ne igram zato, da bi bil heroj, ne za to, da bi rušil rekorde, ne igram niti za navijače – zanima me le zmaga moštva. To je vse, kar šteje,« je v svojem slogu razložil Kawhi Leonard. Da finala še ni konec, je prepričan tudi trener Golden State Steve Kerr, ki pa trenutno o končnem razpletu še niti ne razmišlja: »Kako bomo obrnili zaostanek? Ne vem in me niti ne zanima. Zdaj razmišljam le o tem, kako bomo zmagali na naslednji tekmi.« Ta pa bo torej v noči na torek, ko bi že lahko dobili novega prvaka lige NBA. Doslej je sicer zaostanek z 1:3 v finalih uspelo obrniti le enemu moštvu, Clevelandu, pred tremi leti prav proti – Golden State. Ki mora za ubranitev naslova torej ponoviti dosežek svojih takratnih tekmecev.