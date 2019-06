Iaaf je zaradi s strani ruske države podprtega dopinškega sistema atletinje in atlete iz te države izključil z mednarodnih tekmovanj novembra 2015 in odtlej lahko pod nevtralno zastavo na mednarodnih tekmovanjih nastopajo le tisti predstavniki te države, ki dokažejo, da niso del sistema in izpolnjujejo tudi zahteve in program Svetovne protidopinške organizacije Wade.

Prepoved nastopanja tako ostaja vsaj do naslednjega zasedanja sveta Iaaf, ki bo tik pred začetkom SP v Dohi. A tudi če bo prepoved še veljala med prvenstvom, bodo lahko dokazano "čisti" ruski športniki nastopili kot posamezniki brez uporabe nacionalnih simbolov.

Svet Iaaf je na zasedanju v Monaku izrazil zaskrbljenost, ker trenerji, ki so jih kaznovali zaradi dopinških prekrškov, še vedno sodelujejo s športniki. Obenem pa bodo še posebno pozornost namenili preiskavi, ali so morda Rusi, ko so posredovali podatke o nečednem početju, ponaredili medicinsko dokumentacijo, da bi na ta način pomagali športnikom pri izogibanju kazni.

Pri Iaaf so sicer potrdili, da je ruska stran plačala vse stroške, nastale zaradi preiskave dopinga, v višini 3,2 milijona dolarjev, toda težava je, da še vedno ostajajo dvomi o tem, ali je ruska zveza zares upoštevala vsa navodila krovne zveze Iaaf, ki so jih Rusi dobili zaradi škandala.