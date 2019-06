Berlinski filharmoniki veljajo za enega najboljših orkestrov v svetovnem merilu, njegovi člani pa lahko postanejo le redki glasbeniki. Hornist Žust iz Logatca je leta 2011 opravil avdicijo in kot edini Slovenec postal njegov član.

Glasbeno-dokumentarni film z naslovom Glasba nad Berlinom spremlja njegovo delo in življenje v Berlinu. »Od vaje do koncerta v Berlinski filharmoniji kamera občuteno spremlja hornista Andreja Žusta na njegovi zahtevni glasbeni poti in poda gledalcu poseben vpogled v eno najbolj cenjenih kulturnih ustanov na svetu« so zapisali na TV Slovenija.

Film je nastal v produkciji uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija s podporo Slovenskega kulturnega centra Berlin. Idejno ga je zasnoval in uredil Daniel Celarec, ki je pripravil tudi scenarij skupaj z režiserjem filma in direktorjem fotografije Jožetom Bašo. Montažer je bil Marko Hočevar.

V filmu o Žustu spregovorijo njegovi orkestrski kolegi, njegova žena Brina Kafol Žust, Žustov nekdanji profesor Boštjan Lipovšek ter vodja Slovenskega kulturnega centra Berlin Gregor Jagodič.

»Mislim, da so želja ali sanje marsikaterega mladega glasbenika biti član orkestra Berlinske filharmonije. To so bile tudi moje sanje, tako da včasih še vedno skoraj ne morem verjeti, da mi je uspelo. Delo v orkestru mi je resnično v užitek, ne samo meni, ampak tudi mojim kolegom, zato je v orkestru res prijetno vzdušje. S kolegi ne igramo samo v orkestru, temveč sodelujemo v različnih komornih sestavih, izvajamo koncerte, predstave za otroke, itd.,« je Žust leta 2016 povedal za STA.

Na avdicijo za prosto delovno mesto v elitnem orkestru, ki so ga v preteklosti vodili legendarni dirigenti, od Hansa von Bülowa, Wilhelma Furtwänglerja, Sergiuja Celibidacheja do Herberta von Karajana in Claudia Abbada, trenutno pa je na njegovem čelu ruski maestro Kirill Petrenko, je bil povabljen, pred tem je bil dve leti Karajanov štipendist pri orkestru. Tudi na avdicijo za Karajanovo akademijo je potreboval povabilo, dobil ga je na priporočilo zdajšnjega kolega, hornista Stefana Dohra.