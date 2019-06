obrazi nevladnikov maja pegan društvo hiša

Društvo Hiša! je leta 2010 zaživelo prav z Živimi dvorišči Maribora. »Ustanovitelji društva so ugotovili, da so dvorišča nekaj fantastičnega. Da povezujejo stanovalce, da so dragocen spomenik kulturne dediščine, in da v sebi nosijo nek pozitiven, neotipljiv občutek, ki ga lahko doživiš samo 'od znotraj'.« Pod vtisom znanstvene monografije Mariborska dvorišča etnologinje Jerneje Ferlež, po kateri je bil posnet tudi dokumentarni film, je Katja Beck Kos, soustanoviteljica programa in takratna predsednica društva, leta in leta hodila od dvorišča do dvorišča, odkrivala njihove čare, in prosila stanovalce za dovoljenja, da bi v svoje skrite kotičke dovolili pokukati tudi drugim meščanom.

Letos bodo vrata izbranih mariborskih dvorišč v starem mestnem jedru odprta med 14. in 16. junijem. Oživili jih bodo z likovnimi delavnicami za odrasle, vsak večer pa se bodo prelevila v kinodvorane, kjer bodo predvajali pozabljene dokumentarne filme o Mariboru in Mariborčanih. »Meščanke in meščane prosimo, da obrišejo prah s svojih albumov in nam prinesejo stare fotografije. Zadnji dan bomo na dvoriščih pripravili razstave: zanima nas, kako so bila dvorišča videti nekoč, predvsem pa, kaj so na njih počeli in ušpičili naše babice in dedki, pa tudi naši starši!« V sodelovanju s Štajerskim árgojem bodo 14. junija program popestrili s čisto pravo štajersko čago. »Predstavili se bodo štajerski bendi, igrali se bomo dvoriščne igre in učili, kako biti Štajerc. Tudi Ljubljančani ste vabljeni, samo zelene majice pustite doma,« k obisku štajerske prestolnice konec tedna vabi Maja.

Hiša! je po skoraj desetih letih obstoja davno prerasla svoje okvire. Maja jo opisuje kot dežnik, pod katerim izvajajo več programov, ki z leti spreminjajo obseg in obliko. Eden od njih je na primer Festival Sprehodov, ki ga priredijo vsako pomlad. Letos so po središču Maribora in okolici organizirali več kot petdeset brezplačnih tematskih sprehodov. »Eni so bili literarni, drugi likovni, imeli smo kulinaričen sprehod, pa sprehod, na katerem se je vse vrtelo okrog piva … Vsem je skupno, da Mariborčani Mariborčanom predstavljajo mesto,« razloži Maja. Festival so nadgradili z okroglimi mizami, na katerih so se ukvarjali s temami, pomembnimi za mesto. Letos so v ospredje postavili mariborsko Piramido, o kateri bodo govorili tudi na prihajajočem festivalu Živa dvorišča.

Majine jeseni v Društvu Hiša!, kamor vlaga tri četrtine svojega časa, ko ne prireja likovnih delavnic za starejše občane, zaznamuje organizacija mladinskih izmenjav na temo ohranjanja kulturne dediščine. Zime pa so namenjene spodbujanju razmišljanja o svetlobi v javnem prostoru in decembrski praznični okrasitvi. V okviru projekta Lumina so lani prvič polepšali mesto s svetlobnimi postavitvami, ki so jih oblikovali s pomočjo umetnikov iz Italije, Portugalske in Velike Britanije. »Vmes se zgodijo še manjši projekti, kot je na primer Promenada klobučkov. S tem kratkim kulturno-socialnim dogodkom, ki ga prirejamo ob koncih poletja, Gosposko ulico popeljemo v stare čase, ko se je po njej sprehajala imenitna gospoda, po kateri je ulica dobila ime. Takšni dogodki ne poživijo le ponudbe mesta, temveč tudi posameznike. In to je tudi naš namen: tu smo zato, da bogatimo mesto in meščane,« sklene Maja.

Društvo Hiša! Društvo Hiša! in njihova Živa dvorišča lahko pobliže spoznate med 14. in 16. junijem. Celoten program si lahko ogledate tukaj: http://www.ziva-dvorisca.si/sl. Podprete jih lahko tako, da postanete aktivni člani društva, prostovoljci ali pa Hiši! namenite del dohodnine (https://www.cnvos.si/nulapet/). Vrata imajo na široko odprta tudi za podjetja, ki so pripravljena investirati v kulturo.