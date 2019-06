Slovenska nogometna reprezentanca se je včeraj dopoldne iz Kranjske Gore preselila na avstrijsko Koroško, kjer je za dva dni začasni dom našla v vasici Porečje na obrobju Celovca. Na stadionu Wörthersee, ki so ga zgradili za potrebe evropskega prvenstva leta 2008 v Avstriji in Švici, je sinoči preizkusila zelenico stadiona, na katerem jo danes čaka že ena odločilnih tekem v boju za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto.

Slovenci so Avstrijcem prepustili vlogo favorita

»Zavedamo se, kako težka tekma je pred nami in položaja v skupini. Vse naše misli so osredotočene na nas in pripravo načrta, da iztržimo pozitiven izid. Prezgodaj je razmišljati o tem, da je tekma v tretjem krogu že odločilna za razplet kvalifikacij, saj je do konca še veliko tekem. Obe reprezentanci potrebujeta točke. Ker so Avstrijci še brez točke, so pod velikim pritiskom, a pod nič manjšim pritiskom nismo niti mi. Vsako gostovanje je zahtevno. Mi smo bili na prvem gostovanju v Izraelu videti dobro, a v Celovcu nas čaka povsem drugačna tekma in se nanjo tako tudi pripravljamo,« je druženje z mediji začel selektor Matjaž Kek.

Ko je poslušal prevajalca, ki prihaja iz Stuttgarta v Nemčiji, čeprav je Koroška dvojezična dežela, je 57-letni Mariborčan postajal vse slabše volje. Kek je deset let igralske kariere preživel v Avstriji, zato tekoče govori nemško. Ob nenatančnih prevodih je s pripombami pokazal nezadovoljstvo, prevajalec pa je postajal vse bolj rdeč in se je začel potiti. Kek je zagato rešil tako, da je na vprašanja dveh avstrijskih novinarjev odgovarjal kar v nemščini, in če bi slovenski poročevalci zahtevali prevod v slovenščino, bi to naredil kar sam. Avstrijske igralce in selektorja je večkrat pohvalil in izpostavil, da jih zelo spoštuje, a o težavah gostiteljev ni hotel razpravljati, ker jih ima dovolj v svoji ekipi.

Slovenska reprezentanca gradi optimizem na kakovostnih pripravah v odličnih razmerah v Kranjski Gori. Ritem so malce zmotile poškodbe. Krhin je odpadel iz vseh kombinacij, Verbič še ni nared, potem ko na igrišču ni bil skoraj dva meseca. Kek je napovedal, da bo na igrišče poslal le igralce, ki bodo stoodstotno pripravljeni. Slovenci so Avstrijcem prepustili vlogo favorita, a obenem so trdno odločeni, da se bojevito postavijo po robu tekmecu, ki je napovedal, da bo skušal kontrolirati tekmo tako, da bo narekoval ritem tekme z veliko dinamike in napadalnim pristopom. »Oni vedno igrajo tako, jaz pa vam naše taktike ne bom izdal,« se je znašel Kek.