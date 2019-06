Novak Đoković in Dominic Thiem sta upravičila vlogo favoritov v četrtfinalnih dvobojih na OP Francije v tenisu. Nekoliko več dela je imel Srb, saj je Aleksander Zverev pri vodstvu s 5:4 v prvem nizu serviral za niz. Številka ena svetovnega tenisa je bil na prvem resnejšem testu letos v Parizu v ključnih trenutkih zbran ter je do konca dvoboja Nemcu oddal le še štiri igre. Đoković je na poti do polfinala izgubil le 40 iger, proti Zverevu pa je dosegel 26. zaporedno zmago na turnirjih največje četverice. Med najboljšo četverico sta se danes uvrstili še 17-letna Amanda Anisimova (51. na svetu), ki je pripravila senzacijo z zmago proti branilki naslova Simoni Halep, in 23-letna Asleigh Barty (8.).

»Vesel sem, da sem ostal miren v ključnih trenutkih. Zverev je bil v prvem nizu zelo nevaren. Zmaga mi vliva optimizem,« je po dobrih dveh urah povedal Novak Đoković, ki se bo v polfinalu jutri na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier v polfinalu pomeril z Dominicom Thiemom. Prva bosta na igrišče stopila Rafael Nadal in Roger Federer (ob 12.50), kar pomeni, da so se med najboljšo četverico uvrstili najboljši štirje igralci na svetu. Thiemu je podvig uspel četrtič zapored. Avstrijec je danes z novo odlično igro odpihnil z igrišča Rusa Karema Hačanova, saj je za zmago potreboval manj kot dve uri. Thiem in Đoković sta se doslej v Parizu pomerila dvakrat, vsak je dobil po en dvoboj.

Kdo je Amanda Anisimova? Starši, Olga in Kostantin, so se iz Moskve preselili v ZDA leta 1998, da bi imela njihova hči Maria boljše razmere za teniški trening. Tri leta pozneje se je v New Jerseyju rodila Amanda, ki je dobila v roke teniški lopar že pri dveh letih. Pri 14 je debitirala na turnirjih največje četverice, ko je v New Yorku dosegla prvo zmago v kvalifikacijah. Letos je nase opozorila na OP Avstralije, kjer se je prebila v osmino finala. Aprila je v Kolumbiji osvojila prvi turnir WTA. Je najmlajša igralka elitne stoterice ter prva milenijka, ki se je uvrstila v četrtfinale in polfinale turnirja za grand slam. V Parizu najbolj navdušuje z backhandom, ki ga udarja brezkompromisno in natančno.

»Proti koncu dvoboja sem se za trenutek ustrašila zmage. Ni lahko prvič v karieri igrati na tako velikem stadionu, kot je Philippe-Chatrier, in imeti priložnost premagati aktualno zmagovalko. Toda imela sem odlično taktiko, se je držala in uspelo mi je,« je bila navdušena najstnica Amanda Anisimova, ki bo avgusta dopolnila 18 let. V polfinalu se bo jutri pomerila proti Asleigh Barty. Avstralka se je na sosednjem igrišču Suzanne-Leglen praktično sočasno kot Amanda Anisimova uvrstila v polfinale. Asleigh Barty je bila boljša od Madison Keys ter preprečila, da bi bil polfinale povsem ameriški. Jutri bo tudi drugi polfinale med 28-letno Britanko Johanno Konta (26.) in 19-letno Čehinjo Marketo Vondroušovo (38.), oba dvoboja pa se bosta začela ob 11. uri. Zanimivo je, da so v polfinalu tri igralke, ki so se prvič uvrstile med četverico turnirjev za grand slam. Le Johanna Konta ima polfinalne izkušnje, a se v predhodnih dveh poskusih še ni uvrstila v finale.

Roland Garros v številkah Moški posamezno, četrtfinale: Đoković (Srb, 1) – Al. Zverev (Nem, 5) 7:5, 6:2, 6:2, Thiem (Avs, 4) – Hačanov (Rus, 10) 6:2, 6:4, 6:2. Ženske posamezno, četrtfinale: Barty (Avstral, 8) – Keys (ZDA, 14) 6:3, 7:5, Halep (Rom, 3) – Anisimova (ZDA) 2:6, 4:6.