V vojaški vaji Zvezdni vitez 450 vojakov

Danes se na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojne, Divače in Ankarana začenja vaja Zvezdni vitez 2019 (Astral Knight 2019). Na vaji, ki se bo končala v četrtek, bo sodelovalo 450 pripadnikov rodu zračne obrambe vojsk Slovenije, Črne gore in Združenih držav Amerike, so sporočili iz Slovenske vojske.