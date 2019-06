Četrta tekma finalne serije bo v noči na torek po srednjeevropskem času prav tako v St. Louisu.

Favorizirani Boston je dobil prvi finalni obračun doma, kjer je drugega nato izgubil. Tretjega je začel izvrstno, s tremi goli v prvi tretjini. Kanadčan Patrice Bergeron, z golom in podajama prvi mož dvoboja, je goste povedel v vodstvo s svojim stotim golom v končnicah v 11. minuti. Vodstvo sta nato povišala Charlie Coyle (18.) in Sean Kuraly (20.).

Po premoru so igralci Bostona nadaljevali v ritmu iz začetka ter povedli s 4:0, ko je bil uspešen Čeh David Pastrnak (21.). Rus Ivan Barbašev je za Blues nato zadel v 32. minuti, a le 67 sekund pozneje je Torey Krug poskrbel za vodstvo Bostona s 5:1.

V zadnjem delu so se med strelce vpisali še Colton Parayko, ko je znižal za domače na 2:5, ter Noel Acciari in Marcus Johansson, ki sta v predzadnji minuti premagala vratarja domačih Jakea Allena. Ta je prvič zaigral v končnicah in je med vratnicama sredi tekme zamenjal Jordana Binningtona, ki je bil nezanesljiv in ga je trener poslal z ledu po seriji treh golov iz štirih strelov gostov v tistem obdobju srečanja.