»Ni dvoma, da je obdolženi storil očitana mu kazniva dejanja,« je v sodbi ugotovila Špela Koleta. Gre za poskus uboja, povzročitev dveh lahkih in ene hude telesne poškodbe v napadih na Golovcu lani in leta 2016 ter povzročitev hude telesne poškodbe, ko je predlani brez razloga v obraz udaril soseda, nato pa ga še močno zbrcal. Matej Križnič je med sojenjem vztrajal, da v lanskem incidentu na Golovcu napadalec ni bil on, prejšnjih dveh pa se sploh ne spomni, a so ga kot storilca vseh teh dejanj prepoznale tako priče kot oškodovanci, navedbe pa je potrdila še zdravstvena dokumentacija. A ker jih je obtoženi zaradi shizotipske motnje, podkrepljene z alkoholom, izvedel v stanju neprištevnosti, kakor je pričal sodni izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič, je sodnica odredila psihiatrično zdravljenje v zavodu UKC Maribor.

Sodnica Koleta je imela na izbiro še drugo možnost – Križniču bi lahko odredila ambulantno zdravljenje na prostosti, kar je predlagal zagovornik Franc Rojko, a se za to ni odločila. »Izvedenec je pričal, da kljub zdravljenju ostaja minimalna nevarnost ponovitve hudih kaznivih dejanj. Ta bi se toliko bolj povečala, če bi zdravljenje prekinil ali če bi med njim užival alkohol,« je pojasnila odločitev. Dodala je, da Križnič sicer ni odvisen od alkohola, ampak je občasno kdaj kaj spil, a je že to dovolj za potencialno ponovitev napada. »Vemo, da je bil v obeh napadih na Golovcu opit,« je podkrepila razmišljanje. Križničeva 84-letna mama Ana je sicer včeraj pričala, da morebitne opitosti pri 44-letnem sinu ni nikoli opazila, in dodala, da doma pijače skorajda nimajo. »Le rum za potico pred prazniki,« je povedala in dodala, da s sinom živita skupaj, da ji veliko pomaga in jo uboga. Nasilnih izpadov naj ne bi imel nikoli, bi pa v primeru ambulantnega zdravljena ona pazila nanj.

Stopnjevanje brutalnosti napadov

Pristavila je še, da je bil sin vedno malce drugačen od drugih, a da ni nikoli pomislila na duševno bolezen oziroma da bi potreboval zdravniško pomoč. Križniču so šele v priporu postavili diagnozo shizotipske motnje, ki se je najverjetneje razvila že v najstništvu. Tudi zaradi kratkotrajnosti zdravljenja, zdravila jemlje šele nekaj mesecev, se je sodnica raje odločila za življenje v zavodu. »Tam se bo imel čas seznaniti s to kronično boleznijo, ki doslej ni bila zdravljena,« je že v končnem govoru povedala okrožna državna tožilka Maša Podlipnik in nasprotovala zdravljenju na prostosti. »Zavod je pomemben ravno zaradi zaščite drugih,« je dodala in poudarila, da se je brutalnost napadov od leta 2016 intenzivirala. Koleta se je strinjala: »Ni mogoče spregledati dejstva, da je vse napadel brez razloga in da so bili napadi vse hujši. Ravno zaradi tega obstaja ponovitvena nevarnost, zato bo Križnič v priporu ostal do pravnomočnosti sodbe.« Sodišče bo po šestih mesecih ugotavljalo, ali je bivanje v zavodu še potrebno ali ne, po zakonu pa se lahko oseba v njem zdravi najdlje pet let.

Križnič je leta 2016 in novembra lani na Golovcu brez povoda napadel skupno tri sprehajalce, četrtemu pa grozil. Enemu je razbil nos, drugemu čeljust, mu z udarcem povzročil pretres možganov, ga ranil po čelu in nosu, tudi tretji je ob nenadnem in nepričakovanem stiku s pestmi Križniča dobil nekaj udarnin po glavi, rane v bližini očes, nosu in ustnic, razbil mu je tudi nos. Hudo je Križnič predlani poškodoval tudi soseda. S pestjo ga je tako močno udaril v glavo, da je potreboval operacijo, en mesec je imel dvojni vid, posledice zaradi poškodbe očesa pa čuti še danes. Sodnica ga je z zahtevkom po odškodnini v višini 20.500 evrov napotila na pravdo, Križniča pa sicer oprostila plačila sodnih stroškov.