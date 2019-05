Če se vrnemo k najnovejši ponudbi Fiat Chryslerja za združitev z Renaultom. V Fiat Chryslerju ocenjujejo, da bi v šestih letih pri skupnih nabavah in razvoju prihranili pet milijard evrov. Pri tem poudarjajo, da ne bi zaprli nobene tovarne. V praksi je navadno sinergijske učinke mogoče doseči s krčenjem avtomobilskih platform in motorjev, kar seveda pomeni tudi opustitev katerega od programov. Verjetno je v zgodbi še zmeraj čutiti duh pokojnega Sergia Marchionneja, ki je bil zvest zagovornik ekonomije obsega. Združeno podjetje Fiat Chrysler Renault bi se po količini proizvedenih avtomobilov postavilo ob bok Volkswagnu in Toyoti. Vendar ne pozabimo, pod črto je treba narediti kakovosten in privlačen avto, ki se ga da prodati po dobri ceni. Samo za primer naj navedem, da je BMW lani ustvaril za sedem milijard evrov dobička, kar je 85 odstotkov dobička ameriškega General Motorsa, pa čeprav je prodal trikrat manj avtomobilov od svojega ameriškega tekmeca.

Priznati je treba, da je Fiat Chrysler z blagovnima znamkama Jeep in Ram dobro pozicioniran na ameriških tleh, vendar nima dovolj sredstev, da bi posebno z Jeepom močneje prodrl na Bližnji vzhod in v Afriko. V Evropski uniji je lani Jeep prodal 12.200 vozil, kar je za 37 odstotkov več kot leto prej. Na drugi strani Renault nima takšne vrste SUV. Renault tudi nima premijskih limuzin, Fiat Chrysler pa ima v tem segmentu Alfa Romea in Maseratija. Maseratiju je lani upadla prodaja za petino, medtem ko je Alfa Romeu zrasla za desetino. Pa kaj, ko je družba Alfa Romeo lani prodala le 120.000 vozil, kar pomeni zelo skromen delež na trgu, na katerem kraljujejo BMW, Mercedes-Benz in Audi. Fiat Chrysler poskuša Renault prepričati, da je tudi v ZDA niša majhnih električnih avtomobilov, v kateri Renaulta zastopa mali zoe. Pravzaprav je Fiat v Evropi trenutno v razredu majhnih avtomobilov prisoten z variacijami svojega fiata 500 in mu bi tu še kako prav prišli Renaultovi modeli.

In na koncu ne smemo pozabiti na zdajšnjo navezo Renault Nissan, ki se ji je leta 2016 pridružil še Mitsubishi. Kako pomembno je, da se s predlogom združitve strinja tudi Nissan, je pokazal predsednik Renaulta Jean-Dominique Senard, ki je šel predlog Fiata Chryslerja predstavit na Japonsko. Tam je bil na obisku kar tri dni. Videti je, da je svoje japonske partnerje prepričal. Nissan bi namreč dobro dopolnjeval obe preostali družbi, saj je sam dobro pozicioniran na Japonskem, Kitajskem in v preostali Aziji, pa tudi na področju električnih avtomobilov je dosegel opazen napredek.

Fiat Chrysler pričakuje odgovor Renaulta na ponudbo o združitvi v kratkem. Če bo predlog potrjen, predsednik Renaulta Senard ocenjuje, da bi se lahko družbi združili v letu dni. Predsednik uprave združenega podjetja Renault Fiat Chrysler s 15-milijonsko proizvodnjo avtomobilov naj bi bil ravno dozdajšnji predsednik Renaulta Jean-Dominique Senard.