Evrovolitve niso ničesar spremenile

Priče smo spremembam, spremenilo se ni nič. Govorim o volitvah v evropski parlament. Spremembe se kažejo kot trend. Veliko volilcev se je obrnilo stran od levo-desne sredine. Bloka Evropske ljudske stranke ter Socialistov in demokratov sta izgubila vsak po 40 sedežev v parlamentu. Veliko glasov in sedežev sta pridobila dva tako imenovana evroskeptična bloka. A skupaj sta pridobila le malo več sedežev, kot jih je izgubil vsak od vladajočih, in vladajoča bloka skupaj imata še vedno skoraj polovico sedežev. Če k temu prištejemo druge sile statusa quo – zlasti liberalce, ki se jim je pridružil Macron –, imajo sile kontinuitete velikansko večino. Kljub temu, da je nezadovoljstvo volilcev z EU bilo registrirano in da premika v volilnem telesu ni mogoče spregledati, se ni – in se v naslednjem mandatu ne bo – spremenilo nič bistvenega.