Kot so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v GE, bodo število zaposlenih najbolj skrčili v Belfortu v vzhodni Franciji, kjer je tudi sedež njihove evropske podružnice GE Energy, in v pariški regiji.

Po pojasnilih župana Belforta Damiena Meslota in drugih predstavnikov tamkajšnjih lokalnih oblasti bodo odpuščanja v največji meri zajela delavce, ki delajo na področju plinskih turbin. Ob tem so opozorili, da regijo, ki sta jo v zadnjih desetletjih prizadela že upad rudarstva in težke industrije, čakajo težki časi.

Napovedana odpuščanja bodo velik izziv tudi za Macrona, ki je lokalnim oblastem ta mesec zagotovil, da skrbno spremlja razvoj dogodkov.