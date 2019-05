Kitajska je po pojasnilih tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Lu Kanga vedno vztrajala na tem, da morajo posvetovanja med Kitajsko in ZDA, tudi gospodarska in trgovinska, temeljiti na vzajemnem spoštovanju, enakopravnosti in medsebojnih koristih, pojasnila Luja povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil tiskovni predstavnik, so bili namreč priča različnim izjavam o kitajsko-ameriških pogovorih od različnih predstavnikov, vključno tistih na visokih položajih. »Včasih je rečeno, da bo dogovor dosežen kmalu, včasih pa, da je težko doseči dogovor,« je poudaril Lu.

Trump je namreč danes po srečanju z japonskim premierjem Shinzom Abejem v Tokiu izrazil prepričanje, da obstajajo zelo dobre možnosti za sklenitev trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko. »Menim, da bosta ZDA in Kitajska v prihodnosti imeli dober trgovinski sporazum in tega se veselimo,« je še dejal Trump.

ZDA so pred dvema tednoma več kot podvojile carine na 200 milijard dolarjev kitajskega blaga in zagrozile, da bodo s 25-odstotnimi carinami obdavčile še preostalih 300 milijard dolarjev blaga, ki ga ZDA s Kitajske uvozijo vsako leto.