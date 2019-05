Kanadčani in Finci so odločali o naslovu prvaka na letošnjem SP elitne skupine. Finci so želeli priti do tretjega po letih 1995 in 2011, Kanadčani do skupno 24. in tretjega v zadnjih petih letih. Na koncu so se veselili Finci, za katere je postala Bratislava srečno mesto. Tudi leta 2011, ko so bili do danes zadnjič prvaki, so namreč zmagali v slovaški prestolnici.

Pot do finala je bila težja za Fince, ki so s postavo, v kateri je sicer obetavni mladi 18-letni zvezdnik Kaapo Kakko (postal je prvak v kategorijah do 18, 20 let in med člani), ni pa številnih uveljavljenih igralcev iz NHL, izločili dve favorizirani ekipi. Najprej v četrtfinalu branilce naslova s prejšnjega SP Švede, ko so se vrnili po zaostanku in zmagali v podaljšku, v polfinalu pa še prve favorite Ruse, ki so si danes na tekmi za tretje mesto priborili le tolažilno nagrado v obliki brona po zmagi po kazenskih strelih proti Češki.

A tudi Kanadčani so se namučili ali pa imeli srečo na poti do finala: ne sicer v polfinalu, ko so bili prepričljivi s Češko (5:1), pač pa v četrtfinalu, ko so proti Švicarjem bili že v izgubljenem položaju, pa se rešili z golom manj kot sekundo pred koncem.

Odlična finska obramba Danes so Kanadčani, ki so bili vendarle favoriti, naleteli na granitno Finsko, kakršno so izkusili že Rusi. Vratar Kevin Lankinen in njegovi soigralci so se trdo borili za vsak plošček, Kanadčani pa so premoč v prvem delu kronali šele na polovici, ko je v polno zadel Shea Theodore. A že pred tem so imeli Finci lepo priložnost za gol; ob kanadski številčni prednosti so pobegnili v protinapad, Kanadčani so nepravilno ustavili Jereja Sallinena, toda Oliwerju Kaskiju je vratar Matt Murray kazenski strel ubranil.