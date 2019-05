Po dolini in prelazih Aoste je danes potekala krajša, a zelo zanimiva gorska etapa s petimi vzponi. Na četrtem smo videli napad, ki je bil preveč za vodilnega Jana Polanca, ki je takrat že predal virtualno rožnato majico, in sicer Primožu Rogliču. Slovenski orel je medtem vseskozi blokiral napade Vincenza Nibalija.

Pred vzponom na Colle San Carlo je imela ubežna skupina 1:40 prednosti pred glavnino. Kot rečeno je na najtežjem vzponu etape napadal Nibali, Italijanov moštveni kolega Damiano Caruso pa je diktiral tempo skupine, ki je uspešno lovila ubežnike.

V vodstvo je prešla skupina devetih kolesarjev, med katerimi so bili vsi glavni favoriti. Svoj napad na etapno zmago je tri kilometre pod vrhom sprožil Richard Carapaz, stik z njim so uspeli držati zgolj Roglič, Nibali, Mikel Landa in Miguel Angel Lopez.

Roglič in Nibali sta bila prisiljena sodelovati, Kolumbijec si je namreč do vrha priboril dobre pol minute prednosti. Sledil je spust, v katerem je Carapaz uspel zadržati naskok, na vrsti pa je bil še zadnji vzpon, kjer je pobegli Ekvadorec dodatno pritisnil in šest kilometrov pred koncem bežal že z dobro minuto prednosti, do konca etape pa z izjemno vožnjo oblekel rožnato majico. Drugo mesto je danes zasedel Britanec Simon Yates z minuto in 32 sekundami zaostanka, še 22 sekund pozneje so skozi cilj prišli favoriti. Tretji je bil Italijan Nibali, Roglič pa osmi, ki je še naprej skupno drugi (+0:07).