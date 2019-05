Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo revizijo, ki jo je na sodbo upravnega sodišča vložil Matvoz.

Upravno sodišče je po tožbi neizbranega kandidata za direktorja AVK Damjana Matičiča odločilo, da je odločba ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, s katero je ta oktobra 2016 odločil, da je najprimernejši kandidat za direktorja AVK Matvoz, nezakonita.

Ministrstvo je nato vložilo zahtevo za revizijo na vrhovno sodišče, ki jo je vrhovno sodišče zavrnilo. Zahtevo pa je vložil tudi Matvoz in to je vrhovno sodišče dopustilo. Vrhovnemu sodišču je predlagal, naj reviziji ugodi in spremeni izpodbijano sodbo upravnega sodišča tako, da zavrne tožbeni zahtevek Matičiča in ugotovi, da izpodbijana odločba ni nezakonita.

Zdaj je vrhovno sodišče odločilo, da se revizija zavrne. Sodišče je med drugim zapisalo, da je obrazložitev odločbe v bistvenem delu pomanjkljiva, zato je pravilna ugotovitev upravnega sodišča o bistveni kršitvi določb postopka, piše Delo.