Goran Vojnović: Logika za konec sveta

Niso naši predniki tisoče let umirali za to zemljo, niso naši pradedje stotine let gradili, kar na tej zemlji stoji, in nismo se mi desetletja borili za svojo državo le zato, da bi zdaj vanjo prišli od nekod neki drugi ljudje in živeli tu namesto nas. Ne, mi smo svojo državo ustvarili zase.« Viktorja Orbana moj srbski sorodnik citira po nezanesljivem spominu in še bolj nezanesljivem viru, po koncu citata pa, verjetno zaradi mojega dvomečega izraza na obrazu, nadaljuje: »Lahko se strinjaš z njim ali pa tudi ne, a priznaj, da je v tem, kar pravi, neka logika.«