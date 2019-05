Pred nedeljskim odločanjem: evropske volitve in domače dvorišče

Da so letošnje evropske volitve izjemno pomembne, se strinjajo vse slovenske parlamentarne stranke. Precej manj enotne so glede tega, kakšna naj bo prihodnja podoba Evropske unije. Razplet nedeljskih volitev lahko vpliva tudi na razmerja moči in odnose na domačem političnem prizorišču.