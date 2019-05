Počena guma prometne varnosti

Odločitev sveta zavoda Agencije za varnost prometa, da sproži razrešitev direktorja Igorja Velova, je pričakovana in upravičena. Na ustanovo, ki je poleg policije, redarstev, AMZS, infrastrukturnega ministrstva in še koga najbolj odgovorna za varnost prometa v državi, je legla temna senca v podobi njenega prvega moža. Tako kot agencija ni edina, ki je odgovorna za varnost na cestah, tudi Igor Velov ni edini človek agencije, kjer je zaposlenih ogromno ljudi, ki delajo v prid temu, da se v prometu počutimo varneje in da se v tej smeri tudi obnašamo. Zagotovo pa je (bil) njen prvi obraz. Vse do torkovega popoldneva, ko je izginil iz dosega javnosti, kjer je vse do zdaj rad nastopal ter delil nasvete in poduke.