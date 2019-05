Kaj je ugotovil Fraportov interni nadzor, tako ni znano, po poročanju TV Slovenija pa naj bi na letališču prišlo do varnostnega tveganja. Eden izmed nadzornikov naj bi namreč mimo kontrolnega sistema vnesel navidezno bombo, varnostnik družbe GS4, ki za Fraport izvaja varnostni sistem, pa navidezne eksplozivne naprave naj ne bi odkril.

V Fraportu Slovenija so za STA pojasnili, da so pred kratkim res izvedli interni nadzor nad izvajalcem storitev varovanja. Vendar imajo protokoli preverjanj, poročila in ukrepi oznako oziroma stopnjo tajnosti, ker je njihovo razkrivanje v nasprotju z interesi zagotavljanja varnosti civilnega letalstva, hkrati pa kršenje zakona o varovanju tajnih podatkov.

Na vprašanje o morebitni zamenjavi izvajalca storitev varovanja so v Fraportu Slovenija odgovorili, da je trenutno v teku javni razpis za storitve varovanja na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Vendar pa razpis ni povezan z dogodkom, ampak bo potekla petletna pogodba, ki jo imajo sklenjeno s sedanjim izvajalcem storitev.

Podobno kot upravljavci brniškega letališča so tudi v Javni agenciji za civilno letalstvo povedali, da izsledkov nadzora zaradi oznake interno ne morejo posredovati, so pa v začetku tedna poročilo od Fraporta prejeli. Ob tem v agenciji ugotavljajo, da je bil interni nadzor izveden skladno s protokolom in da je predlog korektivnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ustrezen.

Kot so še poudarili v agenciji, so tovrstni testi v letalstvu običajna praksa, ki je namenjena izboljšavam izvajanja varnostnih ukrepov na letališčih. V Fraportu Slovenija pa so pojasnili, da so nadzori, ki se izvajajo, različni, in sicer interni, s strani agencije ter s strani inšpekcije Evropske komisije.

»To je stalna in predpisana praksa s področja varovanja civilnega letalstva« so pojasnili v Fraportu Slovenija. Tako so denimo lani imeli 12 internih nadzorov, 22 nadzorov s strani agencije in enega s strani Evropske komisije. Nekateri so prikriti, nekateri ne, cilj vseh pa je preverjanje obstoječih varnostnih ukrepov ter izboljševanje varnosti na področju varovanja civilnega letalstva.

V Agenciji so pojasnili, da redno opravljajo nadzore nad upravljavcem letališča Fraport Slovenija. »V primeru ugotovljenih nepravilnosti mora nadzorovani subjekt v določenem časovnem roku nadzornega organu, v tem primeru agenciji, podati predlog korektivnih ukrepov, ki jih agencija potrdi (ali ne, če niso ustrezni),« so pojasnili za STA.

Agencija redno spremlja izvajanje predlaganih korektivnih ukrepov in v primeru časovne zamude ali neustreznosti izpolnjevanja predlaganih ukrepov v skladu s svojimi pooblastili izvede aktivnosti v okviru stalnega ali inšpekcijskega nadzora.