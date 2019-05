Najprej se bo v sredo, 12. junija, v gosteh pomerila z drugouvrščeno Latvijo, štiri dni kasneje, 16. junija, pa bo v Kopru gostila zadnjeuvrščeno Estonijo. Po štirih krogih je Slovenija zbrala osem, Latvija šest, Nizozemska dve, Estonija pa je brez točk.

Cilj slovenske vrste je, da kvalifikacijski ciklus konča s prvim mestom v skupini 4, v tem primeru bo med nosilci žreba, ki bo 28. junija na Dunaju. Poleg gostiteljev in Slovenije so si nastop na EP po štirih odigranih tekmah že zagotovile Španija, Nemčija in Hrvaška.

Od najboljših bo manjkal le Bombač Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Veselin Vujović je na današnji novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani obelodanil seznam igralcev za zadnji kvalifikacijski ciklus. Dres z državnim grbom na prsih bodo oblekli bolj ali manj najboljši slovenski rokometaši, izjema je le Dean Bombač, ki bo zaradi težav z dihanjem odšel na operacijo nosu, prvič pa je na seznamu vratar Celja PL Aljaž Panjtar. »Imel sem nekaj pomislekov glede našega kadra za zadnji tekmi, na koncu pa sem se odločil, da pokličem naše najboljše igralce. Naš prvi cilj je zmaga na prvi tekmi proti Latviji, v tem primeru bi izpolnili primaren cilj in osvojili prvo mesto v skupini, kar bi mi omogočilo, da za drugo tekmo v Kopru malce premešam zasedbo in priložnost ponudim nekoliko manj izkušenim reprezentančnim igralcem, ki pa imajo še vedno dovolj kakovosti za zmago nad Estonci,« je dejal Vujović.

Bezjak razmišlja o slovesu Poleg Bombača ima določene zdravstvene težave Jure Dolenec, ki bo po zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu odšel na krajšo rehabilitacijo kolena, Marko Bezjak pa je zaradi utrujenosti znova odpovedal bližnjo akcijo in razmišlja o dokončnem slovesu od reprezentance. Slovenski rokometaši bodo priprave za zadnji kvalifikacijski tekmi začeli 5. junija v Zrečah, pred kvalifikacijskima tekmama pa bodo opravili generalko in se 8. junija v Cerkljah na Gorenjskem pomerili z Avstrijci, ki jih vodi Aleš Pajovič. Slovenija se bo vrnitvi iz Latvije odpravila na Obalo in se tam pripravljala za zadnjo tekmo z Estonijo.