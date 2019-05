S tem je ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću speljala naziv najboljšega župana slovenskih mestnih občin, ki ga je z oceno 3,71 suvereno zasedel pred lanskimi lokalnimi volitvami, ko je Ninamedia opravila enako raziskavo. Takrat se je Jankoviću ob bok postavil še župan Velenja Bojan Kontič, tretje mesto pa je zasedel takratni župan Kopra Boris Popovič.

Prav župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je po raziskavi zasedel drugo mesto med župani mestnih občin. Novomeščani so mu podelili oceno 3,75, kar je bolje kot lani, ko je z oceno 3,54 zasedel četrto mesto. Boljšo oceno si je prislužil s prenovo mestnega jedra in ureditvijo glavnega trga, ki so jo končali pred kratkim. Novomeščani so z njim tako zadovoljni, da bi ga na volitvah ponovno podprlo kar 60,7 odstotka vprašanih.

»S svojim dopisom ste me zelo presenetili, pozitivno. Presenečenje je toliko večje, ker za raziskavo nisem vedela. Rezultat me veseli, sem izjemno počaščena, a se zavedam, da je pot grajenja zaupanja ljudi velikokrat težka in zaradi odločitev, ki jih moramo sprejemati, tudi nehvaležna,« pravi Nuška Gajšek.

Janković: »Nisem samovoljen, sem pa odločen.«

»Čestitke kolegoma, županji Ptuja Nuški Gajšek in županu Novega mesta Gregorju Macedoniju, za prvo in drugo mesto. Oba sta dobra župana in verjamem, da bosta v svojem delu še naprej uspešna,« se je na rezultat nove ankete odzval ljubljanski župan Zoran Janković. Sam je tokrat zasedel šele tretje mesto na lestvici županov mestnih občin, čeprav so mu Ljubljančani namenili še nekoliko boljšo oceno kot lani. Če je lani dobil oceno 3,71, jo je letos 3,72. Ljubljančani mu priznavajo, da je najbolj zaslužen za razvoj občine in mestnega jedra. Kar 62,8 odstotka vprašanih bi ponovno glasovalo zanj. Med stvarmi, ki mu jih najbolj zamerijo, pa so tudi tokrat izpostavili samovoljnost in korupcijo.

»Vesel sem, da so Ljubljančanke in Ljubljančani znova prepoznali dobro delo naše ekipe, ki si vsakodnevno s številnimi projekti, trenutno jih izvajamo 200, prizadeva izboljšati kakovost življenja v mestu,« pravi Janković in dodaja, da so očitki o korupciji posledica neutemeljenega poročanja nekaterih medijev in nastrojenosti tožilke proti njemu, ki vodi njegove postopke. »Sam nikoli nisem prejel nobene podkupnine in doslej so bile vse zadeve na sodišču rešene v mojo korist. Tudi samovoljen nisem, saj mesto sooblikujemo skupaj z meščani. Sem pa odločen in ko enkrat sprejmemo odločitev, vztrajam, dokler je ne uresničimo,« pojasnjuje Janković, ki so mu Ljubljančanke in Ljubljančani zaupali že četrti mandat.

Če je nova županja Ptuja s svojim načinom vodenja navdušila svoje občane, pa tega nista dosegla novi koprski župan Aleš Bržan in novi mariborski župan Saša Arsenovič, ki sta na lestvici dosegla predzadnje oziroma zadnje mesto. Prvemu so Koprčani podelili oceno 2,89, Arsenoviču pa Mariborčani oceno 2,84. Arsenoviču sicer priznavajo, da je boljši od njegovega predhodnika Andreja Fištrovca, ki je na lanskem merjenju z oceno 1,91 prav tako zasedel zadnje mesto med župani mestnih občin, vendar za Arsenoviča kar 52,4 odstotka vprašanih Mariborčanov ne bi več volilo. Najbolj mu zamerijo neodločnost in da ne izpolnjuje obljub, izpostavili pa so tudi arogantnost, egoizem, klientelizem. Za komentar smo prosili tudi Arsenoviča, vendar odgovora iz Maribora nismo dobili.