Brooks Koepka je zadnji dan PGA Championshipa na igrišču Bethpage Black Course pri New Yorku odigral z zanj povprečnimi 74 udarci in na drugem majorju sezone slavil s skupno 268 udarci. S tem je ugnal rojaka Dustina Johnsona, vodilnega igralca s svetovne lestvice, in tretjeuvrščenega Jordana Spietha. Po precej presenetljivi osvojitvi mastersa v Augusti pretekli mesec je tokrat razočaral Tiger Woods, ki se je od turnirja poslovil že po polovici.

Koepka je za zmago v žep pospravil nagrado v višini dveh milijonov dolarjev, obenem pa s svojo predstavo še enkrat več navdušil poznavalce. »Koepka je popoln stroj za igranje golfa. Je spreten, močan in ima ravnotežje – poseduje vse, kar je danes v golfu nepogrešljivo,« je prepričan novinar in eden največjih britanskih poznavalcev golfa v Veliki Britaniji Ian Carter. Na zadnjih osmih majorjih je Koepka zmagal kar štirikrat, za nameček pa postal prvi igralec v zgodovini, ki je na največjih golf turnirji ubranil dva naslova. Poleg dvakratne zaporedne zmage na PGA Championshipu je namreč lani in predlani dobil tudi odprto prvenstvo ZDA.

»Zadnja runda je bila zelo stresna, a sem neizmerno vesel, da je pokal znova v mojih rokah. Vse skupaj je neverjetno. Sploh ne vem, ali sem o tem kdaj sanjal,« navdušenja po zmagi ni skrival Brooks Koepka, ki se je za zmago pošteno namučil. Čeprav je zadnjih osemnajst lukenj začel s kar sedmimi udarci prednosti pred Johnsonom, kar je bila celo najvišja prednost po treh dneh v zgodovini majorjev, bi to kaj kmalu zapravil. »Priznam, bil sem zaskrbljen, a me ni zajela panika. Na poraz nisem pomislil,« je zatrdil Američan, ki se je v nasprotju z večino ameriških igralcev golfa na začetku svoje profesionalne kariere odločil za odhod v Evropo.

Koepka je zdaj z mislimi že pri naslednjem velikem turnirju – odprtem prvenstvu ZDA. Tega bo med 13. in 16. junijem gostil Pebble Beach v Kaliforniji. 29-letnik bo tam lovil svojo tretjo zaporedno zmago, kar je doslej uspelo le še Škotu Willieju Andersonu med letoma 1903 in 1905. V vlogi favorita za zmago bo nedvomno tudi mesec dni pozneje, ko je na sporedu odprto prvenstvo Velike Britanije. Tam bo imel Koepka prav posebnega asa v rokavu, in sicer svojega strežnika Rickyja Elliotta. Tekmovanje bo namreč prvič po letu 1951 potekalo v rojstnem kraju 42-letnika v Portrushu na Severnem Irskem. »Tam sem med odraščanjem pogosto igral, a Brooks žogico udarja nekoliko drugače kot jaz. Kljub temu pa ima tam veliko navijačev. Verjetno tudi zaradi mene. Mislim, da bo imel tam močno podporo,« je zatrdil Ricky Elliott.