Za barvanje sten se je Helena Golenhofen odločila, ker se je po feng šuju spremenilo energijsko stanje v njeni hiši in narekovalo spremembo: »Decembra 2016 smo iz obdobja 8 prešli v obdobje 9, kar je povzročilo, da so se energije v prostorih na novo oblikovale. Temu smo se prilagodili tako, da smo se po 14 letih poslovili od mareličnih sten in dobili bele.«

Sprememba je edina stalnica Glavni nauk feng šuja je, da ni v naravi nič statičnega. Enako velja za stanovanja in hiše, v katerih živimo. »V enem obdobju imajo dobro energijo, v drugem slabšo,« je povedala feng šuj svetovalka in dodala, da lahko s pomočjo barv, pohištva, okrasnih predmetov in slik vplivamo na te energije. Dobre podpiramo, slabe nadziramo ali izčrpavamo ter dosežemo, da delajo za nas in ne proti nam.

Odlično za tehnologije, za ljudi ne Če je bilo obdobje 8, ki je trajalo od leta 1997 do 2016, zelo prijazno in humano, je novo obdobje po besedah Helene Golenhofen za ljudi zelo neprijazno. »Obdobje je odlično za inovacije in razvoj tehnologij, za ljudi pa ne. Preveč je hitro, razpršeno, zmedeno, nezdravo, tudi kruto in brezobzirno. V feng šuju pravimo, da je ognjeno in kovinsko ter zelo jang, torej racionalno, hitro. Zato moramo v zasebnem življenju poskrbeti za mir, mehkobo, nežnost, prijaznost, to pomeni za energije jin.« V obdobju 9 bomo po besedah sogovornice opažali veliko težav z izgorelostjo in depresijami, veliko bo bipolarnih motenj in hiperaktivnosti. Te spremembe na slabše so opazili številni terapevti. »Na žalost se bo, energijsko gledano, samo še stopnjevalo,« je dodala Golenhofnova.

Tudi otroci pod vplivom sprememb Sogovornica je včasih verjela, da otroci prenesejo slabši feng šuj kot njihovi starši. Saj so še mladi in zdravi! A opaža, da se situacija slabša in vedno več je otrok, ki imajo motnje pri učenju in spanju, kar lahko pripišemo tudi okolju, v katerem živijo. »Seveda ni vedno vzrok feng šuj,« je hitro dodala, »v ozadju so lahko psihične ali zdravstvene težave. S feng šujem vplivamo do 30 odstotkov, zato je treba vedno delovati celostno, interdisciplinarno.«

Otroška soba naj bo bolj »jin« V tem prispevku se bomo osredinili na otroško sobo, ki je prostor za igro in obenem počitek. V preteklosti so feng šuj svetovalci za otroške sobe priporočali, naj bodo polovico jin in polovico jang. »V obdobju 9 naj bodo predvsem jin, da se bodo otroci lahko umirili, koncentrirali, kakovostno spali. Nepospravljena soba je tudi preveč nemirna, preveč jang,« svetuje sogovornica.

Iz postelje naj bi videli naravnost k vratom Feng šuj pozna trdna pravila za postavitev postelj v prostor, a jih je v majhnih otroških sobah velikokrat težko upoštevati. »Če se le da, posteljo postavimo tako, da je vzglavje za trdno steno in da ima otrok iz postelje pregled nad dogajanjem v sobi, torej kdo vstopi in izstopi,« svetuje Helena Golenhofen. »Nekateri otroci sicer dosti bolje spijo, če so manj izpostavljeni – spijo z glavo proti vratom, za nizko omaro, za vrati … Nekateri so občutljivi na smeri neba, še bolj problematičen je elektrosmog. Pri nespečnosti vedno priporočam merjenje in nočno izklapljanje brezžičnega interneta!«

Tla in stoli naj bodo prosti igrač Večina staršev za svoje otroke vsaj deloma pobarva otroško sobo. Feng šuj z barvami nima težav in uči, da je vsaka barva za nekoga dobra, tudi črna ali bela. Pozna celo orodja, da individualno določi ustrezne barve za otroka. Splošno pravilo zaradi obdobja 9 pa se po besedah Helene Golenhofen glasi takole: »Za velike površine, torej stene, tla in pohištvo, uporabimo umirjene, pastelne barve in manjše vzorce, da ustvarimo energijo jin. Dobrodošli so zavese, tapete in tepihi v umirjenih barvah, ki prav tako ustvarijo energijo jin. Potem pa z dodatki, kot so svetla in slike, popestrimo kotičke po otroški sobi. Za igrače svetujem zaboje in škatle in vsak večer, pred spanjem, naj bodo tla in stoli prosti igrač.« Feng šuj svetovalka zgodbo o ustrezni opremi otroške sobe zaključi z zanjo, kot pravi, najpomembnejšim nasvetom: »Starši naj bodo svojim otrokom vzgled in naj najprej v skladu s predstavljenimi zakonitostmi uredijo svojo spalnico.«

Vse je energija »Vse je energija, tudi prah. Samo da je prah stara, postana, nezdrava energija. Čisto vsak občuti spremembo, ko je prostor temeljito pospravljen in očiščen. Če odstranimo staro energijo, lahko pride nova, ki nam prinese nove ideje, boljše zdravje in počutje.« Helena Golenhofen