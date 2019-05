Na uvedbo novih carinskih ukrepov za uvoz kitajskih dobrin v ZDA ob koncu tedna poprej je Kitajska v začetku preteklega tedna odgovorila z novimi carinami za 60 milijard dolarjev uvoza iz ZDA. Ker so finančni trgi kitajski protiukrep pričakovali, je bil odziv vlagateljev na ponovno eskalacijo trgovinskih trenj v primerjavi s preteklimi odzivi omejen. Med tednom so tečaji pomembnejših delniških indeksov ostali brez očitnega trenda, vendar so z izjemo evropskih indeksov v petek le podlegli novici o začasni zamrznitvi pogajanj med Kitajsko in ZDA. Med glavnimi delniškimi indeksi so bili v preteklem tednu zmagovalci evropski delniški indeksi, na njih pa je pozitivno vplivala novica, da bo Bela hiša za šest mesecev odložila carine na evropsko avtomobilsko industrijo. Poleg omenjenega je spodbudno tudi dejstvo, da je ameriška administracija odpravila carine na aluminij in železo, ki so bile vir trenja med ZDA ter Kanado in Mehiko.

Do konca preteklega tedna je že 90 % predstavnikov indeksa S&P500 poročalo poslovne rezultate za prvo četrtletje. 76 % družb je objavilo višji dobiček od pričakovanega, agregatni dobiček pa je pričakovanja premagal za 5 %. Med bolj odmevnimi je bila objava poslovnega rezultata družbe Cisco, ki je ob 18-odstotni rasti dobička pomembno pripomogla k 6-odstotni rasti tečaja delnice. Tudi družba Walmart je skrbela za pozitivno razpoloženje, saj je dobiček upadel manj od pričakovanj. Ameriška predstavnika polprevodnikov Nvidia in Applied Materials sta poročala o precejšnjem upadu dobička, vendar z izboljšanimi prihodnjimi možnostmi. Tečaj delnice Nvidia je, merjeno v evrih, upadel za 6,7 %, medtem ko je tečaj druge teden sklenil 5,3 % višje. Med pomembnejšimi azijskimi družbami sta poslovne rezultate poročali tehnološka giganta Alibaba in Tencent. Medtem ko je prvi z 41-odstotno rastjo dobička in prihodkov pozitivno presenetil trge, je drugi na račun počasnejše rasti prihodkov zaostal za pričakovanji vlagateljev. Delnici obeh družb sta na račun že omenjenih trgovinskih trenj in slabših makroekonomskih podatkov iz Kitajske teden končali v rdečem.

V preteklem tednu so pozitivno presenetili preliminarni podatki o 0,7-odstotni rasti bruto domačega proizvoda Nemčije, kjer sta podobno kot drugje v Evropi na gospodarsko rast pozitivno vplivali robustna potrošnja in gradbeništvo. Za dodatno presenečenje so poskrbeli revidirani podatki o temeljni inflaciji v območju evra, ki je aprila znašala 1,3 %, kar je tudi najvišja raven tega kazalnika po letu 2017. V Združenem kraljestvu je britanska premierka Mayeva na srečanju lastne stranke podlegla pritiskom in potrdila svoj načrt odstopa, ki naj bi se zgodil ob koncu junija. Za negativno presenečenje je poskrbela Kitajska, kjer so navkljub občutnim spodbudam gospodarstvu v letošnjem letu razočarali najnovejši podatki o industrijski proizvodnji in prodaji na drobno.