Režijo muzikala je prevzel John Rando, scenarij pa podpisuje Bob Gale, ki je sodeloval tudi pri vseh treh filmih Nazaj v prihodnost, ki jih je režiral Robert Zemeckis. Uprizoritev bo vključevala skladbe iz filma, kot sta The Power of Love in Johnny B Goode, pri ustvarjanju nove glasbe bo sodeloval tudi Alan Silvestri, ki je bil prav tako del filmske ekipe ustvarjalcev, navaja britanski BBC. V muzikalu bo vlogo najstniškega časovnega popotnika Martyja McFlyja, ki ga je v filmu upodobil Michael J. Fox, igral Olly Dobson.

Nastajanje muzikala so ustvarjalci naznanili že leta 2014, saj so želeli z njim leto kasneje obeležiti 30-letnico od nastanka prvega dela filma, a ni šlo vse po načrtih. Ob tokratni najavi je Gale po pisanju britanskega The Guardiana dejal, da je za nastanek muzikala končno le nastopil pravi trenutek: "Imamo izjemno ekipo, Rando opravlja izjemno delo, ker si želi, da bi šov resnično ujel čarobnost filma. Navdušeni smo, da bomo svojo zgodbo lahko v novi preobleki predstavili na odru."

Christopher Lloyd, ki je v filmu nastopil v vlogi dr. Emmetta Browna, je dejal, da odkar mu je Gale povedal za muzikal, razmišlja o tem, kako bo Doc zapel in se pošalil, da bi z veseljem imel časovni stroj in bi to že vnaprej slišal. Da bodo kostumi ustrezali letoma 1985 in 1955, v katerih se znajdeta junaka, bo poskrbel oblikovalec Tim Hatley.