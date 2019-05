V akciji je sodelovalo več kot 150 prostovoljcev, po njej pa sta sledila tradicionalen družabni piknik z analizo uspešnosti akcije ter predstavitev potapljačev in drugih društev.

Predsednik Društva za podvodne dejavnosti Bled Janez Andrejc se je po akciji zahvalil vsem sodelujočim. "Čistilno akcijo izvajamo že 26 let in veseli me, da je udeležba vsako leto številčnejša. S skupnimi močmi lahko naredimo nekaj dobrega za okolje, naš trud pa je bil tudi tokrat poplačan, saj z vsakim letom v jezeru opažamo manj smeti," njegove besede povzema sporočilo za javnost.

V tradicionalni čistilni akciji so potapljači v preteklih letih in desetletjih iz jezera že odstranili velike količine odpadkov vseh vrst. Tudi letos so na čistilno akcijo povabili tako potapljače kot druge ljudi, ki želijo prispevati k varovanju in ohranjanju slovenskega jezerskega bisera. Akcije naj bi se po napovedih udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver.

Čistilno akcijo so začeli s pobiranjem odpadkov iz jezera in odstranjevanjem vsiljive tujerodne školjke potujoče trikotničarke, sočasno pa je potekalo tudi čiščenje brežine na 26 lokacijah okoli Blejskega jezera.

Čistilno akcijo je letos prvič podprlo tudi podjetje Spar Slovenija, ki si v okviru svoje družbeno odgovorne kampanje Razmišljaj EKOlogično prizadeva za ekološko ravnanje, večkratno uporabo nakupovalnih vrečk, manjšo potrošnjo lahkih plastičnih vrečk in trajnostno razmišljanje.