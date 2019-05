Večurna posvetovanja o tem kaj narediti, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek, ki je dodobra kompromitiral svobodnjaškega vladnega partnerja in s položaja odnesel vicenkanclerja Heinza Christiana Stracheja, so se končala z odločitvijo, da razdre koalicijo s svobodnjaki in predsedniku države predlaga naj razpiše nove volitve. Alexander van der Bellen je slabe pol ure kasneje predlog sprejel in povedal, da se bosta o nadaljnjih konkretnih korakih dogovorila jutri.

Nemška tiskovna agencija dpa je v poznih popoldanskih urah poročala, da se je Kurz še pogajal s svobodnjaki o tem, da bi skušal rešiti koalicijo z zamenjavo dela svobodnjaške ministrske ekipe, med drugim tudi nepriljubljenega notranjega ministra Herberta Kickla. Ljudska stranka pa je menda hkrati zahtevala tudi, da notranje ministrstvo znova pride pod okrilje njene stranke. Svobodnjaki niso pristali na nobeno od teh zahtev.

Mešetarjenje s časopisom in javnimi naročili Povzročitelj vladne krize je video posnetek, ki kaže, kako Strache domnevni ruski oligarhinji obljublja državna naročila, če bo svobodnjakom pomagala k boljšemu volilnemu uspehu. Videoposnetek, ki je nastal julija leta 2017 pred parlamentarnimi volitvami v neki vili na balearskem otoku Ibiza, so po dveh letih pred dobrim tednom dni doslej neznani posredovali novinarjem časopisa Suddeutsche Zeitung in tednika Spiegel. Ti so posnetek objavili že v petek zvečer, zatem pa se je bliskovito razširil po spletu. Očitno pa je nek določen krog ljudi že prej vedel za obstoj tega posnetka, saj je nemški kabaretist Jan Böhmermann že na podelitvi avstrijskih filmskih in televizijskih Romy nagrad pred dobrim mesecem dni v svojem zahvalnem govoru namigoval na vilo na Ibizi, svobodnjaške funkcionarje polne alkohola in kokaina, ki skušajo prevzeti časopis Kronen Zeitung.

Strache se je ujel v nastavljeno past Heinz Christian Strache je že danes dopoldne odstopil kot predsednik svobodnjaške stranke in avstrijskemu kanclerju Kurzu ponudil svoj odstop tudi kot vicekancler. Hkrati se je opravičil za svoje ravnanje, a ga opravičeval kot pijansko zgodbo, ki je nastala v intimni atmosferi vile. Označil se je kot žrtev političnega atentata in obsodil tiste, ki so mu nastavili past. Očitno je bila namreč domnevna ruska vlagateljica vaba, za katero se še ne ve, kdo jo je nastavil. Poleg Stracheja se je v past ujel tudi vodja svobodnjaškega poslanskega kluba Johann Gudenus, ki je danes prav tako odstopil. Gudenus je pravzaprav tisti, ki naj bi navezal stike z domnevno rusko vlagateljico, hkrati je pregovor tudi prevajal. Sin Johna Gudenusa, prav tako svobodnjaškega politika, javnosti znanega po tem, da je zanikal holokavst, je namreč študiral v Moskvi in velja v stranki za človeka, ki je skrbel za stike v vzhodnoevropske države.

Kaj je v spornem video posnetku? Video posnetek kaže sedemurno srečanje obeh politikov z domnevno nečakinjo ruskega oligarha iz Putinovega kroga, na Ibizi poleti 2017. Oktobra istega leta so v Avstriji potekale parlamentarne volitve, na katerih je svobodnjaška stranka postala tretja najmočnejša politična sila v državi in zatem stopila v vladno koalicijo z avstrijsko ljudsko stranko pod vodstvom Sebastiana Kurza. Na posnetku je domnevna ruska investorka Aljona Makarova dejala, da želi v Avstriji investirati četrt milijarde evrov in nakazala, da gre pri tem za denar nezakonitega izvora. Süddeutsche Zeitung poroča o tem, da je domnevna ruska vlagateljica ponudila, da kupi polovičen delež najbolj branega bulvarskega časopisa pri sosedih, Kronen Zeitung, ta pa naj bi v predvolilnem boju podprl svobodnjake. Strache je ob tem dejal, da bi v primeru, če domnevna oligarhinja res prevzame Kronen Zeitung in jih ta časopis pred volitvami podpre, stranka na volitvah lahko dosegla ne običajnih 27, temveč 34 odstotkov glasov.

Treh novinarjev bi se znebili Kako si predstavlja uredniško politiko v tem primeru, je Strache prav tako razložil v posnetku, namreč tako, da bodo trije, štirje novinarji napredovali, treh, štirih se bodo znebili in pripeljali pet novih, ki bi jih ustrezno oblikovali. V zameno za podporo časopisa je Strache Makarovi obljubil več državnih naročil, predvsem pri gradnji cest, in izjavil, da Hans Peter Haselsteiner (solastnik in dolgoletni direktor Strabaga) ne bo dobil nobenega posla več od države. Glede na to, da so imeli svobodnjaki v rokah infrastrukturno ministrstvo, na čelu katerega je prav Norbert Hofer, ki ga je Strache predlagal za svojega naslednika na čelu stranke, te obljube niso bilo povsem brez osnove.

Kako bi preslepili računsko sodišče Strache je na posnetku Makarovi tudi razložil, kako je mogoče financirati njegovo stranko, ne da bi za to izvedelo računsko sodišče. Vse skupaj poteka preko nekega društva, ki »s stranko nima nikakršne zveze« je dejal Strache in omenil, da so njihov predvolilni boj z vsotami od 500 tisoč do dveh milijonov evrov že podprli nekateri najbolj bogati ljudje v Avstriji. Gre za proizvajalca orožja Gastona Glocka, pa tudi Heidi Goess Horten, vdovo nemškega milijarderja Helmuta Hortna, ki živi ob Vrbskem jezer,u investorja Reneja Benka in igralniški koncern Novomatic (ki je lastnik nekaterih igralnic tudi v Sloveniji) v lasti enega najbogatejših Avstrijcev Johanna Grafa. Vsi našteti doslej niso bili znani kot uradni podporniki svobodnjakov, svobodnjaška stranka pa od leta 2012 računskemu sodišču ni prijavila nobene podpore višje od 50.000 evrov. Strache je v odzivu na objavljeni video zanikal, da bi denar donatorjev, ki jih je imenoval, resnično končal na računu stranke, prav tako pa so tudi imenovani donatorji zanikali, da bi stranki darovali kakršenkoli denar.