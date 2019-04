Šesta izvedba Istrskega maratona je ponovno združila istrske občine, sicer pa bo osrednje prizorišče prireditve in cilj vseh tekov v Portorožu. Polmaratonci bodo startali iz Kopra, maratonci in rekreativni tekači pa iz Portoroža. Maratonci bodo pri tem obkrožili celotno obalo, trasa rekreativnega teka pa je kot vsako leto posvečena občini, ki gostuje maraton, in bo tako obkrožila polotok Seča, so sporočili organizatorji.

Na maratonu je izjemno pomembna trajnostna naravnanost, zato se organizatorji vsako leto trudijo iskati okolju prijazne rešitve. Letos se bodo v največji možni meri izognili uporabi plastike za enkratno uporabo, zato bodo na okrepčevalnicah na trasi uporabljali papirnate lončke, jedi pa bodo tekačem postregli na biorazgradljivih krožnikih.

Na startno-ciljnem prizorišču v Portorožu pričakujejo več kot 20.000 udeležencev, zato vzpodbujajo obiskovalce k uporabi skupinskih prevozov z avtomobili in prihodu dve uri pred startom.

Zaradi gneče je predvsem zelo priporočljivo parkiranje v Kopru in prevoz z avtobusom do Portoroža. Poleg rednih avtobusnih linij bodo potekali tudi brezplačni avtobusni prevozi za tekače in obiskovalce, ki bodo krožili med Koprom in Portorožem. Maratonci in rekreativci lahko danes svoje startne številke prevzamejo v Avditoriju Portorož, polmaratonci pa v Taverni v Kopru.

Za red in varnost bodo na maratonu skrbeli policisti, zdravstveno osebje, potapljači in reditelji. Vseh prostovoljcev bo več kot tisoč. Na odru nad morjem bo nastopila pevka Anika Horvat z bendom, veliko pa se bo v času tekov in po njih dogajalo na osrednjem prizorišču na Centralni plaži Portorož.