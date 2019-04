Praznovanje dneva slovensko-ameriškega prijateljstva je bila odlična odločitev, z vstopom v zvezo Nato pa smo postali vojaški in politični zavezniki, je dejal Pahor in ocenil, da slovensko sodelovanje z ZDA dolgo tradicijo.

Poudaril je, da za pripravo vsakoletne slovesnosti v Andražu nad Polzelo ni bila potrebna nobena državna ali občinska odredba.

Po Pahorjevih besedah sem in tja naletimo tudi na različna stališča. Sedanja ameriška administracija morda tako ima drugačna stališča, kot so slovenska stališča in stališča EU. A kljub temu, tako Pahor, iščemo tiste značilnosti in stališča, ki nas povezujejo, ker je to pomembno tako za Slovenijo kot tudi za ZDA.

"Kot narod in država v svetu nimamo sovražnikov, imamo pa prave prijatelje. Slovenija se mora postaviti zase in opozarjati na nesprejemljiva dejanja naših sosednjih držav in ob tem vedno vzdrževati vse mostove sodelovanja in gradnje prihodnosti," je dejal Pahor.

Zavzel se je za miren in varen svet, v katerega bi lahko popeljali naše otroke in vnuke.