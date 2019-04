Naježeno in jedrnato: Gori!

Država nas je spravila na kolena, obubožani graščaki imajo nekaj nepremičnin in nimajo za novo streho, potrebujemo nov poslovni model, dosegli so dno, sodelavke so odšle, njihovo pismo o razlogih za odhod je polno laži, mobing, neprimerna komunikacija,« so naslovi in izjave, ki polnijo medije v zadnjem času.