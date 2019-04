»Med svoboščinami, za katere se je borila revolucija leta 1968, je skrajna seksualna svoboda,« je zapisal in dodal, da so takrat tudi prepoznali pedofilijo kot dovoljeno in primerno.

Sporne izjave je nekdanji papež, ki prihaja iz Nemčije, zapisal v eseju, objavljenem v mesečniku Kleursblatt, ki ga delijo v cerkvah na Bavarskem. Povzelo ga je več medijev, med njimi italijanski dnevnik Corrriere della Sera ter ameriška katoliška tiskovna agencija.

Nekdanji papež je tudi namignil na povezavo med pedofilijo in istospolno usmerjenostjo. Kot je zapisal, so se po radikalizmu v 60. letih prejšnjega stoletja »v različnih semeniščih oblikovale skupine homoseksualcev, ki so delovale bolj ali manj odprto in bistveno spremenile ozračje v semeniščih«.

»Zakaj je pedofilija dosegla takšne razsežnosti. V končni fazi je razlog odsotnost Boga,« je zapisal Benedikt XVI. Ob tem je kot negativni primer sekularizacije Zahoda izpostavil neuspešne poskuse vključitve omembe Boga v pogodbe EU.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa gre za enega redkih primerov, ko se je danes 92-letni nekdanji papež, ki se je upokojil leta 2013, izpostavil v javnosti. Potem ko je odstopil kot prvi papež po skoraj 600 letih, je napovedal, da bo »ostal skrit pred svetom«.