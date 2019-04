Ob svetovnem ekonomskem forumu so včeraj v največjem muzeju na svetu, Narodnem muzeju Kitajske v Pekingu, kjer se lahko pohvalijo z drugo največjo obiskanostjo, to je okrog deset milijonov obiskovalcev, odprli razstavo, na kateri sodeluje 20 narodnih muzejev »ob Svilni poti«. Med njimi je tudi Narodni muzej Slovenije (NMS) z 28 muzejskimi predmeti, ki govorijo o raznolikosti naše dežele; neandertalčeva piščal je tja potovala kot replika, na ogled pa so tudi figurina z Ljubljanskega barja, bronasti meč z Jabelj, situla iz Valične vasi, rimska steklena posoda, hišasta žara, poznorimske zaponke, slovanski nakit, prestol nadvojvode Karla in drugi.

To razstavo sta zasnovala kustosinja in organizatorka razstave dr. Daša Pavlovič in konservatorski restavratorski sodelavec Igor Ravbar, medtem ko bo direktorica NMS mag. Barbara Ravnik prisostvovala na odprtju druge razstave v Muzeju lepih umetnosti Qujiang v Xianu, kjer bodo na ogled »zakladi slovenske ustvarjalnosti«; zasnovali sta jo Ravnikova in dr. Mateja Kos. 135 predmetov in pet replik, med njimi so emonski meščan, situla z Vač, neandertalčeva piščal, fotografija Janeza Puharja in idol z Ljubljanskega barja, so razdelili v tri sklope. V osrednjem bodo keramika, porcelan, čipke, tekstil, panjske končnice, pihano steklo in brušeno steklo, v drugem delu se predstavlja naš muzej, v tretjem pa Slovenija ter stiki med obema državama. »V Xianu so na ogled manjši predmeti. Ker je razstavišče fiksno, imajo fiksne vitrine in velike stvari ne gredo vanje,« pravi Ravnikova, vseeno pa so tja peljali repliko kurenta, ki bo stal samostojno.