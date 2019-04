»Minister je razžalil občutke žrtev potresa in cunamija leta 2011. In jaz sem njegov odstop sprejel,« je japonskim novinarjem dejal premier Shinzo Abe in se opravičil vsem prizadetim: »Globoko se opravičujem za pripombo o ljudeh, ki so jih prizadele nesreče.«

Sakurada je na srečanju vladajoče Liberalno demokratske stranke izjavil, da je nek domači politik pomembnejši od okrevanja z nesrečami prizadetih območij in da ga je potrebno podpreti. Ni pa bila to njegova prva sporna izjava, februarja je kritiziral objavo novice, da je odlična plavalka Rikako Ikee zbolela za levkemijo, češ da bo imela negativen vpliv na zanimanje za olimpijske igre.