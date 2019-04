Pred nekaj dnevi je kolesar Peter Kennaugh, dobitnik zlate medalje na olimpijskih igrah v Londonu in nekdanji član ekipe Team Sky, objavil, da si bo vzel neomejen dopust zaradi nenehnih problemov z duševnih zdravjem. Že lani si je vzel tri mesece za zdravljenje, zdaj pa se je odločil, da je čas, da se dokončno sooči z zdravstvenim problemom in ponovno odkrije veselje do življenja. Šele nato bo razmišljal o morebitnem nadaljevanju športne kariere.

Najbolj samomorilni športi so baseball, ameriški nogomet, kriket in kolesarstvo Duševne motnje, še posebno depresija, med športniki niso nič nenavadnega. V ameriški raziskavi Nacionalne univerzitetne športne organizacije (NCAA) so ugotovili, da se okoli 30 odstotkov športnikov v času svoje kariere in po njej spopade z depresijo. Severnoirska zveza za duševno zdravje je med podobno raziskavo ugotovila, da je eden od vzrokov pojava depresije pri športnikih prav tekmovalno okolje, ki so mu izpostavljeni. Tako znanstveniki med vzroki razvoja depresije pri športnikih navajajo tudi slabe športne rezultate. Zelo pogosto vzrok, ki športnika potisne v depresijo, je poškodba. Veliko tveganje za razvoj depresije je tudi ob koncu športne kariere, ko se športniki soočijo s popolnoma novim življenjskim ritmom in iskanjem nove identitete. Z opombo, da so znanstveniki dognali, da je načrtovana športna upokojitev manj tvegana za razvoj depresije kot pa nenadna prekinitev kariere zaradi poškodbe. Psihologi so v raziskavi tudi opozorili, da športniki zavoljo okolja, v katerem se gibljejo, zelo skrivajo simptome depresije, saj v tekmovalnem športu velja zapoved, da so športniki psihološko močni. Zato niti ni čudno, da je med športniki tudi veliko samomorilcev. Zanimivo je, da so, kar se tiče športnih panog, najbolj samomorilne baseball, ameriški nogomet, kriket in kolesarstvo.