Sodelujoči prihajajo iz 38 različnih mest iz vse Slovenije, razvili pa so 99 podjetniških idej, ki jih je ocenila strokovna komisija, sestavljena iz 35 podjetnikov, startup mentorjev, pedagogov, direktorjev in strokovnih kadrov v uspešnih slovenskih podjetjih. Polfinale tekmovanja in zaključna prireditev s podelitvijo nagrad bo 17. aprila v Novi Gorici. Letošnja izvedba tekmovanja POPRI poteka pod častnim pokroviteljstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška.

Tekmovalci v treh kategorijah Tekmovalci so razvrščeni v tri kategorije: osnovna šola, srednja šola in študentje in mladi do 29 leta. Do 20. marca so v Primorskem tehnološkem parku zbirali podjetniške ideje, ki so jih mladi pripravljali samostojno, ob pomoči mentorjev ali v okviru izbirnih vsebin, kot sta na goriškem Podjetniški eksperiment v osnovnih šolah ali Startup izziv za dijake na Gimnaziji Nova Gorica. Na POPRI 2019 sodelujejo mladi iz 46 različnih izobraževalnih institucij, pri pripravi na tekmovanje pa jim je na pomoč priskočilo 66 mentorjev.

Predstavitev polfinalistov pred komisijo Strokovna komisija je v vsaki kategoriji od prispelih predlogov izbrala deset tistih, ki so se uvrstili v polfinale. Izbrane ekipe bodo tedaj svoje ideje in prototipe osebno predstavile pred podjetniško komisijo v obliki »pitcha« - kratke in navdihujoče startupovske podjetniške predstavitve. V polfinale v Novi Gorici se je uvrstilo tudi šest ekip (po dve iz vsake kategorije) v okviru pilotnega projekta regijskega tekmovanja POPRI na območju Jugovzhodne Slovenije, ki ga je koordiniral Podjetniški inkubator Podbreznik iz Novega mesta. Na regijskem predtekmovanju je sodelovalo 68 mladih s 23 poslovnimi modeli.

Tri četrtine poslovnih modelov so izdelki In kakšne ideje so letos mladi pripravili? Največ je izdelkov za industrijo, oblačila in obutev, prehrambnih in tehničnih izdelkov, pripomočkov za dom. Kar 75 odstotkov poslovnih modelov predstavljajo izdelki, preostali delež pa so storitve, aplikacije ali kombinacije obojega. Zmagovalce v treh kategorijah bodo razglasili na zaključni prireditvi ob 18. uri v SNG Nova Gorica. Večer bo popestril bogat družaben program, ki ga bo povezoval Klemen Bunderla.