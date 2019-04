»Za avtomobilistično dirko španskega prvenstva touring dirkalnikov in formule 4 iščemo dve ženski, ki nam bosta pomagali od 5. do 7. aprila. Plačali bomo 200 evrov neto, plačali bomo vse druge stroške. Edina zahteva je, da imata obseg prsi med 95 in 100 centimetri,« je pisalo v oglasu.

Ali sta na koncu delo dobili dekleti s takšnim prsnim obsegom, ni znano, organizatorji pa so se od oglasa ogradili. »Tega oglasa nismo objavili mi. Zavračamo vse seksistične oglase, velik pomen pripisujemo enakosti med spoloma,« so zapisali v poročilu za javnost.

Na dirkah formule 1 so lani opustili dolgoletno tradicijo in pred začetkom dirk na stezi ni več lepotic, ki so bile dolga leta skorajda zaščitni znak elitnega tekmovanja. Mnogi pričakujejo, da bodo v naslednjih letih sledili tudi organizatorji drugih avtomobilističnih in motorističnih dirk.